Названа причина проседания межэтажной плиты в витебской многоэтажке
Названа причина провисания плиты потолочного перекрытия в витебской многоэтажке. По словам начальника отдела ЖКХ Витебского горисполкома, провисание вызвал ремонт, который проводился с нарушением регламентов и без разрешительной документации.
В настоящий момент завершен первый этап восстановительных работ, жильцы квартир в пострадавшем подъезде вернулись в свои жилища. Что касается жильцов аварийной и вышерасположенной квартир, то они смогут вернуться домой завтра, как только будут закончены все работы.
Напомним, сообщение о проседании межэтажной железобетонной плиты в доме на проспекте Победы в Витебске поступило спасателям днем. Более 30 человек (четверо из которых дети) из подъезда эвакуировали. На месте работала городская комиссия по ЧС. Пострадавших нет.