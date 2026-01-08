Названа причина проседания межэтажной плиты в витебской многоэтажке

Названа причина провисания плиты потолочного перекрытия в витебской многоэтажке. По словам начальника отдела ЖКХ Витебского горисполкома, провисание вызвал ремонт, который проводился с нарушением регламентов и без разрешительной документации.

В настоящий момент завершен первый этап восстановительных работ, жильцы квартир в пострадавшем подъезде вернулись в свои жилища. Что касается жильцов аварийной и вышерасположенной квартир, то они смогут вернуться домой завтра, как только будут закончены все работы.