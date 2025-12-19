3.68 BYN
Названы семь приоритетов, предложенных проектом Программы соцэкономразвития Беларуси на пятилетку
Проектом Программы социально-экономического развития Беларуси на 2026-2030 годы предложено семь приоритетов, рассказал премьер-министр Александр Турчин во время заседания Всебелорусского народного собрания, сообщает БЕЛТА.
"Первый приоритет - национальная демографическая безопасность: сохранение населения, укрепление здоровья нации и поддержка семьи. Второй - развитие человеческого потенциала: качественное образование, воспитание гармоничной и патриотичной личности. Третий - создание качественной и удобной среды для жизни", - сказал Александр Турчин.
Четвертым приоритетом в Программе указан рост конкурентоспособности, ускорение технологического развития и цифровая трансформация, пятым - сильные регионы, шестым - укрепление обороноспособности государства и развитие оборонного сектора экономики, седьмым - реализация туристического потенциала.