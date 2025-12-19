Названы семь приоритетов, предложенных проектом программы соцэкономразвития Беларуси на пятилетку

Проектом Программы социально-экономического развития Беларуси на 2026-2030 годы предложено семь приоритетов, рассказал премьер-министр Александр Турчин во время заседания Всебелорусского народного собрания, сообщает БЕЛТА.

"Первый приоритет - национальная демографическая безопасность: сохранение населения, укрепление здоровья нации и поддержка семьи. Второй - развитие человеческого потенциала: качественное образование, воспитание гармоничной и патриотичной личности. Третий - создание качественной и удобной среды для жизни", - сказал Александр Турчин.