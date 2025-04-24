Не допустить лжи. Участники конференции ОДКБ отвергли попытки пересмотра итогов Второй мировой войны

Отстаивают историческую правду сообща все страны ОДКБ. В Москве участники конференции "Вклад народов стран ОДКБ в Победу в Великой Отечественной войне" осудили любые попытки пересмотра итогов Второй мировой, а также отметили недопустимость героизации фашизма. Сегодня основная стратегия Запада - переформатировать сознание. Геноцид советского народа в годы войны намеренно замалчивается.

Фашисты уничтожали будущее нашей страны

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Александр Неверовский, заместитель государственного секретаря Совета безопасности Беларуси:

"В Республике Беларусь вскрываются все новые и новые факты геноцида советского народа на территории нашей страны. Сегодня документировано и доказано порядка 190 крупных карательных операций, установлено еще более 100 деревень, которые разделили судьбу Хатыни. Фашисты уничтожили не просто более 3 млн наших граждан, они уничтожили будущее нашей страны, будущие поколения. По подсчетам, если бы не было тех жертв, сегодня в нашей стране жило бы порядка 17 млн человек. Сегодня страны так называемого коллективного Запада борются с мертвыми, уничтожают памятники, могилы освободителей. Те, кто был приспешниками нацистов, становятся национальными героями. У нас в стране, к радости, все по-другому. Мы уважаем и гордимся нашими ветеранами".

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Единство народов - ключевой фактор победы в ВОВ

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Имангали Тасмагамбетов, Генеральный секретарь ОДКБ:

"Во Второй мировой войне участвовало более 130 наций и народностей. Безусловно, такое же количество освобождало Беларусь. Сражались на фронтах, освобождали Украину и страны Восточной Европы. Поэтому единство народов - это ключевой фактор победы в ВОВ. Вся наша сегодняшняя действительность строится на фундаменте прошлого. А фундамент прошлого соткан из дружбы народов, которая позволила победить в войне, а потом восстановить разрушенную страну".