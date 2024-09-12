ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Не гоните на трассе - в случае встречи с крупным животным вы успеете избежать столкновения

Более 20 учетных ДТП на скоростных трассах только Минской области с участием копытных за этот год - такая статистика у инспекторов ГАИ.

Активность животных повышается в этот период. Сейчас автолюбителям при движении по магистралям стоит быть особенно осторожными.

Встреча на скорости около 100 километров в час с диким зверем приводит к серьезным авариям. Рекомендации от ДПС - снижать скорость при проезде лесных участков дорог и использовать ближний свет фар в темное время суток и в условиях плохой видимости.

Активность диких животных сейчас связана с периодом гона и сменой мест кормления.

Копытные - лоси, косули и олени - проходят большие расстояния в поисках кормовой базы.

Поэтому опасные встречи с человеком становятся все чаще. 



трассаживотныеГАИ

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все