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Не гоните на трассе - в случае встречи с крупным животным вы успеете избежать столкновения
Более 20 учетных ДТП на скоростных трассах только Минской области с участием копытных за этот год - такая статистика у инспекторов ГАИ.
Активность животных повышается в этот период. Сейчас автолюбителям при движении по магистралям стоит быть особенно осторожными.
Встреча на скорости около 100 километров в час с диким зверем приводит к серьезным авариям. Рекомендации от ДПС - снижать скорость при проезде лесных участков дорог и использовать ближний свет фар в темное время суток и в условиях плохой видимости.
Активность диких животных сейчас связана с периодом гона и сменой мест кормления.
Копытные - лоси, косули и олени - проходят большие расстояния в поисках кормовой базы.
Поэтому опасные встречи с человеком становятся все чаще.
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