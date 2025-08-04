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Не оплатил штраф вовремя - спишут со счета. В Беларуси заработала упрощенная система взысканий

Не оплатил штраф вовремя - его спишут со счета судебные исполнители. Упрощенная система взыскания неуплат заработала в Беларуси.

Новый закон подписал глава государства в минувшем месяце, вступит в силу он в январе. Пока система работает в тестовом режиме. С ней хорошо знакомы водители. За неуплату штрафа за скорость в течение месяца деньги списывались автоматически с карты нарушителя. Сейчас таким образом будут взыскивать все просроченные задолженности, кроме алиментов.

Анна Карабельникова, начальник управления обеспечения деятельности главного управления принудительного исполнения, Министерство юстиции Республики Беларусь

Анна Карабельникова, начальник управления обеспечения деятельности главного управления принудительного исполнения, Министерство юстиции Республики Беларусь: "Это упростит работу судебного исполнителя и позволит ему больше внимания уделять социально значимым делам, например, взысканию алиментов. Ведь в таких случаях требуется активно взаимодействовать и с должниками, и с взыскателями".

Кроме суммы штрафа, с карты также спишется принудительный сбор - 10 % от суммы долга.

штрафыБеларусь