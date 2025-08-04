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Не оплатил штраф вовремя - спишут со счета. В Беларуси заработала упрощенная система взысканий
Не оплатил штраф вовремя - его спишут со счета судебные исполнители. Упрощенная система взыскания неуплат заработала в Беларуси.
Новый закон подписал глава государства в минувшем месяце, вступит в силу он в январе. Пока система работает в тестовом режиме. С ней хорошо знакомы водители. За неуплату штрафа за скорость в течение месяца деньги списывались автоматически с карты нарушителя. Сейчас таким образом будут взыскивать все просроченные задолженности, кроме алиментов.
Анна Карабельникова, начальник управления обеспечения деятельности главного управления принудительного исполнения, Министерство юстиции Республики Беларусь: "Это упростит работу судебного исполнителя и позволит ему больше внимания уделять социально значимым делам, например, взысканию алиментов. Ведь в таких случаях требуется активно взаимодействовать и с должниками, и с взыскателями".
Кроме суммы штрафа, с карты также спишется принудительный сбор - 10 % от суммы долга.