Не оплатил штраф вовремя - спишут со счета. В Беларуси заработала упрощенная система взысканий

Не оплатил штраф вовремя - его спишут со счета судебные исполнители. Упрощенная система взыскания неуплат заработала в Беларуси.



Новый закон подписал глава государства в минувшем месяце, вступит в силу он в январе. Пока система работает в тестовом режиме. С ней хорошо знакомы водители. За неуплату штрафа за скорость в течение месяца деньги списывались автоматически с карты нарушителя. Сейчас таким образом будут взыскивать все просроченные задолженности, кроме алиментов.