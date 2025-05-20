Не падать духом и вдохновлять других. "Беларусьфильм" покажет документальную ленту "Надя, вперед!"

"Беларусьфильм" представляет документальную ленту "Надя, вперед!" Проект - результат сотрудничества Белорусской государственной академии музыки и киностудии "Беларусьфильм".

Над фильмом совместно с профессионалами работала команда студентов. Ребята получили ценный практический опыт работы в киноиндустрии.

"Надя, вперед!" - это жизнеутверждающая история о паралимпийской спортсменке-лыжнице Надежде Мицевич, девушке в инвалидном кресле, которая встала на лыжи, несмотря на непростую судьбу.