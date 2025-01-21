Не только встречи и выставки - чем еще удивят организаторы "Марафона единства" в Минске

Достижения Беларуси ярко олицетворяет "Марафон единства". Акция стартовала в сентябре 2024 года и за это время побывала в 15 городах страны, а завершает путь в Минске.

В режиме нон-стоп Минск живет уже второй день. Знаковые встречи, концерты, выставки доступны просто в формате открытого диалога о самом важном и ценном. Мы продолжаем строить мосты к миру и взаимопониманию. Сейчас десант "Марафона единства" высадился в Международном выставочном центре, строительство которого начали в 2022 году. Это современная мобильная площадка, которая не имеет аналогов в Беларуси.

Мы едины, и в этом наша сила - это та фраза, которая лейтмотивом проходит через весь марафон. Со сцены выставочного центра звучат любимые белорусским народом исполнители в сопровождении заслуженного коллектива Президентского оркестра.

Максим Приходовский, директор Дворца Республики, представитель рабочей группы по организации и проведению "Марафона единства":

"Будет караоке-концерт, где мы споем известные песни. И очень здорово, что песни белорусских артистов стали такие популярные, что теперь мы поем уже их залами. "Марафон единства" в Минске - особый для нас, потому что это своего рода отчет перед всей аудиторией за всю проделанную работу по всем регионам. Хочется сделать так, чтобы здесь был наибольший эмоциональный подъем. Минск огромный, и мы чувствуем свою ответственность".

"Время достаточно непростое. К сожалению, вокруг нас происходят разные перипетии. Это как прутик - если ты один, тебя переломают легко, а когда мы все вместе, нас будет очень сложно сломать", - выразила мнение посетитель выставочного центра.