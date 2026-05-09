6 лет войны, 6 десятков государств, 80 % населения планеты - Вторая мировая война стала самой разрушительной и масштабной, которую видело человечество.

"Помните!

Через века, через года, -

помните!

О тех, кто уже не придет никогда, -

помните!

Памяти павших будьте достойны!

Вечно достойны!

Детям своим расскажите о них, чтоб запомнили!"

Это отрывок стихотворения "Помните" Роберта Рождественского - завершающий фрагмент поэмы "Реквием", посвященной Великой Отечественной войне. В 1960-м автор вряд ли мог предположить, что самым страшным станет не то, что могут забыть, а то, что могут помнить, чему учить, что переиначивать, что привирать, что замалчивать.

Каждое новое поколение сталкивается со все более разнообразными псевдоисторическими нарративами, которые методично делают сохранение достоверной информации о прошлом невозможным.

С конца 1940-х годов спецслужбы США (в рамках операций типа Bloodstone) сотрудничали с бывшими коллаборационистами из Восточной Европы для ведения антисоветской деятельности. Позже именно там ревизионизм вылился в плоскость государственного управления.

Западные структуры принять в свои ряды страны из лагеря противника просто так не могли. Для этого новичкам нужно было присягнуть европейской идеологии, но сделать так, чтобы это не выглядело резкой сменой курса, поэтому надо было признать свою связь с СССР минимум принудительной.

Они решили не просто отказаться от всего советского - стали принимать законы о декоммунизации, люстрации и создании институтов и комиссий национальной памяти. Эти органы получили государственное задание на формирование нового исторического нарратива. Вместе с тем образовался идеологический вакуум. Любой нации нужны свои герои, и элиты Восточной Европы обратились к единственному оставшемуся слою - антисоветскому подполью 1940-х годов. Латвия - к Латышскому добровольческому легиону СС, шествия в честь которого до сих пор оскверняют рижскую землю; Эстония - к 20-й гренадерской дивизии СС, которую почитают борцами за свободу; Литва - к Литовскому фронту активистов и "лесным братьям"; Польша - к "Проклятым солдатам". Это проливает немного света на процессы в Украине, которая стремится в НАТО и ЕС, в которой чествуют бандеровцев, ОУН и УПА.

Валерий Двойников, политолог, публицист, председатель фонда им. Петра Великого (Бельгия):

"Вся Восточная Европа входит в состав Евросоюза, она полностью переняла западную политику, поэтому и рассуждает в таком же ракурсе. Показать правду опасно, потому что люди начнут сомневаться, а если они начнут это делать, то они не будут продолжать поддерживать политику, ведущуюся на самом высшем уровне против бывших стран СССР. Ведется война не только между Россией и Украиной, но и с бывшими республиками СССР".

В победившем в Восточной Европе, а позже как вирус распространившемся по европейским членам, ревизионизме, есть еще одна примечательная деталь, связанная с датой празднования. По требованию Иосифа Сталина подписание окончательного Акта о безоговорочной капитуляции Германии состоялось 8 мая в 23:00 по центральноевропейскому времени и 01:00 9 мая - по московскому. Этим в первые послевоенные годы и обуславливалась разность дат празднования.

Вместе с присоединением Восточной Европы к НАТО и ЕС и историческим сдвигом внутри стран день 9 мая стал трактоваться не как окончание войны, а как начало "второй оккупации". В этой логике 8 мая - это якобы "европейская свобода", а 9 мая - "советское угнетение". Бедные страны угнетали приоритетным инвестированием, индустриализацией (Латвию - ВЭФом, РАФом, вагоностроительным заводом; Литву - АЭС, НПЗ; Эстонию - портом, развитием сланцевой промышленности; Польшу - дешевой энергетикой, рудой, списанием долгов, автозаводом и металлургическим комбинатом). А теперь что? Страны Балтии еще и добровольно вышли из БРЭЛЛ (все по тому же нарративу). И снова возникает тот же вопрос: что теперь? А теперь эти страны находятся в ловушке. Чтобы объясниться перед народом, ничего не остается, как во всем обвинить врага, а экономические дыры связать с недостаточной милитаризацией для защиты от врага, которого сами придумали.

Военные фонды, заборы, мины вдоль границ - сама Германия становится своим же фантомом довоенных лет с каждой новостью про переход мощностей немецкого автопрома на военные рельсы. И какое будущее пишется в настоящем с таким отношением к прошлому? На этот вопрос отвечать не хочется.