Не жил в апартаментах и не восседал на троне. Каким запомнился Папа Римский Франциск

Соболезнования от представителей разных стран и религий сегодня направлены в Ватикан. На 89-м году жизни скончался Папа Римский Франциск. Попрощаться с ним сможет любой желающий, это не закрытая процедура. Гроб понтифика обычно выставляется в базилике Святого Петра.

Трагичная новость из Дома святой Марты в пасхальный понедельник. В 8:35 по минскому времени после длительной борьбы с болезнью 88-летний Папа Римский Франциск скончался в своей резиденции в Ватикане.

14 февраля врачи диагностировали у него двустороннюю пневмонию (за время нахождения в больнице перенес 4 дыхательных кризиса). Ситуацию усугубляло то, что с юности Франциск жил без части легкого, удаленной после плеврита. Но недавно понтифику стало лучше, он даже начал появляться на публике. Вчера предстал перед верующими на балконе базилики Святого Петра, куда его вывезли на коляске.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a37cef72-4703-4433-93c4-b8bc13617bb2/conversions/84584ce5-d13b-4954-b505-c57047e22aba-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a37cef72-4703-4433-93c4-b8bc13617bb2/conversions/84584ce5-d13b-4954-b505-c57047e22aba-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a37cef72-4703-4433-93c4-b8bc13617bb2/conversions/84584ce5-d13b-4954-b505-c57047e22aba-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a37cef72-4703-4433-93c4-b8bc13617bb2/conversions/84584ce5-d13b-4954-b505-c57047e22aba-xl-___webp_1920.webp 1920w

Папа Римский Франциск был слаб и произнес лишь несколько слов: "Дорогие братья и сестры, счастливой Пасхи. Ведущий зачитает вам послание". Это послание стало последним. Следующее было уже от камерленго Священной Римской Церкви. Кардинал Кевин Фаррелл со скорбью объявил о смерти Франциска.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f4e5ab7b-a0a1-444f-b4a1-7548413a3132/conversions/3d03e7ca-c02a-4d84-9b8a-2c51ff711778-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f4e5ab7b-a0a1-444f-b4a1-7548413a3132/conversions/3d03e7ca-c02a-4d84-9b8a-2c51ff711778-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f4e5ab7b-a0a1-444f-b4a1-7548413a3132/conversions/3d03e7ca-c02a-4d84-9b8a-2c51ff711778-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f4e5ab7b-a0a1-444f-b4a1-7548413a3132/conversions/3d03e7ca-c02a-4d84-9b8a-2c51ff711778-xl-___webp_1920.webp 1920w

Кардинал Кевин Феррелл, камерленго Ватикана:

"Дорогие братья и сестры, с глубокой скорбью я должен объявить о смерти нашего Святейшего Отца Франциска. Сегодня епископ Рима Франциск вернулся в дом небесного Отца. Вся его жизнь была посвящена служению Господу и его церкви”.

Родившийся в Аргентине, младший из 5 детей итальянских эмигрантов, в миру Хорхе Марио Бергольо прежде чем последовал за Христом успел получить диплом химика-технолога. Взошел на престол 13 марта 2013 года. Тогда же и принял имя Франциск в честь святого Франциска Ассизского. Стал первым в истории папой-иезуитом, понтификом-латиноамериканцем и первым Франциском на посту главы Римско-католической церкви. А также первым главой католической церкви, встретившимся с Патриархом Московским и всея Руси. В 2013 году был назван "Человеком года" по версии американского журнала Time.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/18dc4815-9b47-436e-b529-c7a46d63e4ed/conversions/bb296a13-12f7-46ec-a8f5-8ad2c8c3786b-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/18dc4815-9b47-436e-b529-c7a46d63e4ed/conversions/bb296a13-12f7-46ec-a8f5-8ad2c8c3786b-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/18dc4815-9b47-436e-b529-c7a46d63e4ed/conversions/bb296a13-12f7-46ec-a8f5-8ad2c8c3786b-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/18dc4815-9b47-436e-b529-c7a46d63e4ed/conversions/bb296a13-12f7-46ec-a8f5-8ad2c8c3786b-xl-___webp_1920.webp 1920w

Широкой общественности запомнился скромностью и консерватизмом. Не стал селиться в папских апартаментах, попросил заменить трон в своей резиденции на кресло и обедал в общей столовой. За время служения стал значимой фигурой для сотен миллионов человек. Нескончаемым потоком сегодня люди идут на центральную площадь Ватикана, чтобы почтить память скончавшегося Папы Римского Франциска.

Впереди девятидневные обряды. Похороны 266-го Папы Римско-католической церкви состоятся в соборе Святого Петра.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4ee59ed8-32de-4bba-8fe5-c0439e1626c6/conversions/67aaf026-0932-4116-b716-e6087839cee5-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4ee59ed8-32de-4bba-8fe5-c0439e1626c6/conversions/67aaf026-0932-4116-b716-e6087839cee5-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4ee59ed8-32de-4bba-8fe5-c0439e1626c6/conversions/67aaf026-0932-4116-b716-e6087839cee5-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4ee59ed8-32de-4bba-8fe5-c0439e1626c6/conversions/67aaf026-0932-4116-b716-e6087839cee5-xl-___webp_1920.webp 1920w

Сейчас в Ватикане начался период Sede Vacante. Обязанности главы католической церкви на время подготовки к выборам нового Папы на себя взял камерленго. Через 15-20 дней в Сикстинской капелле начнется конклав, на котором кардиналы будут голосовать тайными бюллетенями, пока один из кандидатов не наберет большинство в 2/3 голосов.