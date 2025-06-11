Небо над Беларусью украсила "Клубничная Луна"

11 июня белорусы наблюдали красивое и необычное астрономическое явление - "Клубничную Луну". Название связано как с цветом луны, так и с началом клубничного сезона.

Люди делятся яркими кадрами в Сети.

К слову, подобная ‎низкая позиция луны повторится только через 18,5 лет.

"Клубничная Луна" - что это такое?

"Клубничная Луна" - это поэтическое название полнолуния, которое наблюдается в июне. Свое имя она получила от индейских племен Северной Америки, которые связывали это время с сезоном сбора клубники.

Это полнолуние не имеет розового оттенка, как можно подумать, а выглядит как обычная Луна, но иногда может казаться золотистой или красноватой из-за атмосферных условий.

"Клубничная Луна" - не астрономическое, а культурное явление, связанное с традициями и фольклором. В разных культурах июньское полнолуние называют по-разному: "Медовая Луна" (из-за медосбора), "Розовая Луна" (в честь цветения роз) или "Луна Жатвы". Это время символизирует изобилие и начало лета.