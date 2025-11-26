3.70 BYN
Небо под защитой: в Беларусь прибыли новейшие батареи зенитных ракетных комплексов "Тор-М2"
Беларусь усилила ПВО новейшим зенитным комплексом "Тор-М2-К". Очередные комплекты ЗРК уже прибыли в Беларусь. Поставка прошла в рамках реализации программ военно-технического сотрудничества между Минском и Москвой.
"Тор" обладает высокими тактико-техническими характеристиками, способен обнаруживать до 48 целей одновременно на дальности до 32 км, автоматически ранжируя их по степени опасности. Время реакции комплекса (от обнаружения цели до пуска ракеты) составляет всего 5-10 секунд.
Павел Гребенчук, командир зенитно-ракетной бригады ВВС и войск ПВО ВС Беларуси:
"Личный состав бригады освоил данный тип зенитного ракетного комплекса и готов к его применению в любых условиях обстановки. Отличная оценка, полученная по результатам боевых стрельб в ходе оперативно-тактических учений с родами войск, является тому ярким подтверждением. Также данный тип зенитного ракетного комплекса отлично зарекомендовал себя в ходе специальной военной операции. Он высокомобильный, имеет малое время реакции и способен одновременно уничтожать широкий спектр воздушных целей, в том числе и беспилотные летательные аппараты".
Особое значение имеет способность "Тора-М2-К" эффективно перехватывать малоразмерные цели, включая современные беспилотники, на сверхмалых высотах.
В ближайшее время комплекс заступит на боевое дежурство по охране воздушных рубежей Беларуси.