Небо под защитой: в Беларусь прибыли новейшие батареи зенитных ракетных комплексов "Тор-М2"

"Тор" обладает высокими тактико-техническими характеристиками, способен обнаруживать до 48 целей одновременно на дальности до 32 км, автоматически ранжируя их по степени опасности. Время реакции комплекса (от обнаружения цели до пуска ракеты) составляет всего 5-10 секунд.

"Личный состав бригады освоил данный тип зенитного ракетного комплекса и готов к его применению в любых условиях обстановки. Отличная оценка, полученная по результатам боевых стрельб в ходе оперативно-тактических учений с родами войск, является тому ярким подтверждением. Также данный тип зенитного ракетного комплекса отлично зарекомендовал себя в ходе специальной военной операции. Он высокомобильный, имеет малое время реакции и способен одновременно уничтожать широкий спектр воздушных целей, в том числе и беспилотные летательные аппараты".