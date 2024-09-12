Небывалый энтузиазм! Министр лесного хозяйства рассказал, сколько уже посадили леса

В республиканской добровольной акции "Дай лесу новае жыццё" приняли участие более 16 тыс. белорусов по всей стране. Она стартовала неделю назад и продлится по 12 ноября.

Сегодня к ней присоединился Комитет государственного контроля. На посадке нового леса в Ивьевском районе работало более 100 специалистов КГК. А для некоторых это значимое для наших природных ресурсов дело стало и семейным досугом. Во время июльского урагана здесь было повреждено 124 тыс. кубометров лесных насаждений. Более 70 % буреломов уже убрано.

Василий Герасимов, председатель Комитета государственного контроля Беларуси:

"Сотрудники комитета работают по всей республике. Мы сегодня приехали в Гродненскую область, в Ивьевский район, потому что он один из наиболее пострадавших. Вообще, конечно, самая пострадавшая Гомельская область. Там сосредоточены большие усилия. Ежедневно работают около 3 тыс. человек и 1,5 тыс. единиц техники. Поэтому фронт работ большой, и силы брошены тоже большие. Задача стоит к 1 ноября во всех областях, кроме Гомельской, бурелом убрать".

Александр Кулик, министр лесного хозяйства Беларуси:

"Мы, конечно, не ожидали такого энтузиазма. Понятно, откуда он у наших людей, у наших организаций, потому что акцию открыл Президент, и, наверное, не найдется тот человек, который не поучаствует, или та организация. И мы видим результат в цифрах. Мы перешагнули буквально в четверг планку 1 тыс. гектаров из примерно 5 тыс., что мы планируем посадить осенью".