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Неизвестную науке зубастую жабу обнаружили во Вьетнаме
Ученые, совершавшие восхождение на гору хребта Хоангльен во Вьетнаме, обнаружили необычную амфибию. Ей оказалась зубастая жаба ранее не известного вида. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Zootaxa.
Ученые дали амфибии название "зубастая жаба горы По Ма Лунг", или Oreolalax adelphos. В материале отмечается, что это второе земноводное семейства Oreolalax, которое обитает во Вьетнаме. Первой была зубастая жаба Стерлинга. Adelphos в переводе с греческого языка означает "брат", что указывает на близкое родство между двумя видами.
"Это важное открытие в ходе наших исследований амфибий приближает нас к лучшему пониманию истинного разнообразия земноводных, обитающих в высокогорных районах Вьетнама", - заявили ученые.
Кожа жабы покрыта черными, кремовыми и серыми пятнами. Кроме того, она обладает необычными чертами, которые отличают ее от сородичей, такими как складка кожи за глазами, пятнистый живот и двухцветная радужная оболочка.
Открытие нового вида еще раз подчеркивает необходимость защиты дикой природы хребта Хоангльен во Вьетнаме. По мнению ученых, там обитают и другие пока еще неизвестные науке виды живых существ.
Фото ZSL
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