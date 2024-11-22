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Неизвестные подожгли участок для голосования. Белорусские спасатели провели учения по ликвидации ЧП
Автор:Александр Камович
Обеспечить безопасность на выборах - такая задача сегодня стоит перед различными службами: спасателями, милицией и Минздравом. В центре внимания вопросы пожарной безопасности, отработка планов эвакуации и оказание первой помощи пострадавшим. А вот как ведомства будут реагировать на ЧП, проверяют сегодня на одном из избирательных участков в Минском районе.
По замыслу учения, неизвестные подожгли участок для голосования. Работая вместе, экстренным службам нужно оповестить и эвакуировать людей. К слову, для тушения задействовали и высотную пожарную технику. Не обошлось без пострадавших, поэтому на месте и медики. В свою очередь сотрудники МВД начинают поиск и задержание поджигателей. Кроме того, нужно обеспечить защиту членам избирательной комиссии и сохранить урны с бюллетенями.
Учение направлено и на повышение уровня взаимодействия экстренных служб при ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Фото: из архива "СБ"
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Неизвестные подожгли участок для голосования. Белорусские спасатели провели учения по ликвидации ЧП
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