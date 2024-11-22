Неизвестные подожгли участок для голосования. Белорусские спасатели провели учения по ликвидации ЧП

Обеспечить безопасность на выборах - такая задача сегодня стоит перед различными службами: спасателями, милицией и Минздравом. В центре внимания вопросы пожарной безопасности, отработка планов эвакуации и оказание первой помощи пострадавшим. А вот как ведомства будут реагировать на ЧП, проверяют сегодня на одном из избирательных участков в Минском районе.

По замыслу учения, неизвестные подожгли участок для голосования. Работая вместе, экстренным службам нужно оповестить и эвакуировать людей. К слову, для тушения задействовали и высотную пожарную технику. Не обошлось без пострадавших, поэтому на месте и медики. В свою очередь сотрудники МВД начинают поиск и задержание поджигателей. Кроме того, нужно обеспечить защиту членам избирательной комиссии и сохранить урны с бюллетенями.

Учение направлено и на повышение уровня взаимодействия экстренных служб при ликвидации чрезвычайных ситуаций.