Необычное решение. Лесоводы Ивацевичей начали выращивать тюльпаны

Необычный опыт для ивацевичских лесоводов. У них появилась цветочная теплица. Первый урожай собрали в начале февраля, сейчас готовят цветы к 8 Марта.

"Супермодель", "тиз бутс", "мемфис", "тайм аут" - от привычных красных и белых до фиолетовых и лососевых. Теплица Ивацевичского лесопитомника буквально утопает в цветах. Выращивание тюльпанов - абсолютно новый, а потому и необычный опыт для его работников. Первый урожай специалисты собрали ровно за месяц до женского праздника.

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Ольга Кронда, начальник лесопитомника Ивацевичского опытного лесхоза:

"Есть пионовидные тюльпаны. И вроде бы не тюльпан, но и не роза. Необычно, красиво. Мы очень ждали, когда он выйдет. Как он будет смотреться. Правда, они немножечко ниже, чем классические. При этом очень красивы в композиции".

Непрофильной культурой в межсезонье здесь решили заняться прошлой осенью. Кстати, луковицы в это время для покупки уже в дефиците. Оптимальный период для их продажи - именно май-июнь. Но свои тюльпаны лесоводам Ивацевичей все же удалось раздобыть, причем с большим разнообразием. Приобрели 100 тысяч луковиц 31 вида.

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Татьяна Радюк, лесовод лесопитомника Ивацевичского опытного лесхоза:

"Цветы прихотливее. Они больше внимания к себе требуют, нежели лесные культуры. За тюльпанами, как и за маленькими детками, нужно смотреть, смотреть, смотреть. Постоянно все зеленое, а здесь цветет, красота, запах очень приятный. Приходишь - глаз радуется".

Опыт лесоводы переняли у коллег из Гомеля и Борисова, общались с фермерами, читали специализированную литературу. После посадки ежедневно следили за процессом, контролировали определенную температуру и влажность. С большим трепетом ждали результат своей работы. К слову, наличие оборудованных теплиц значительно сократило время подготовки и затраты для нового направления. Помимо луковиц закупили необходимый материал для посадки, ящики и вентиляторы.

От всхода до сбора примерно 2 месяца. После среза цветы фасуют и отправляют в холодильник. Там при температуре плюс 2 градуса тюльпаны могут храниться несколько недель.

Ольга Кронда:

"Реализовать за эту весну планируем процентов 70-80 от посаженного объема, то есть 79-80 тысяч. Сбыт - это розница, приезжают покупатели, выбирают здесь же, в теплице, цвета, которые нравятся, мы формируем по их желанию букетик и покупателя отпускаем. Также это различные профсоюзы, юрлица".