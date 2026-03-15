"Неплохо " - Президент оценил проверку боеготовности ВС Беларуси

Своевременно масштабная проверка боеготовности Вооруженных Сил по поручению Президента коснулась военно-воздушных сил и войск ПВО. Как и прошлые испытания, она носит внезапный характер - без предварительной подготовки на местах. Защита воздушного пространства - это не только национальная безопасность, но и фактор стратегического сдерживания. Проверить, насколько готовы защитники неба к таким вызовам, и служит подобная проверка.

О том, что военно-воздушные силы и войска ПВО проходят проверку на способность оперативно отражать возможные угрозы с неба, командующий войсками узнает лично от Госсекретаря.

Какой вид или род войск будет проверяться, неизвестно до последнего. Порой даже журналисты, которые выезжают на вручение пакета, не знают пункт назначения. А масштаб проверки - это вовсе секретная информация.

Андрей Лукьянович, командующий ВВС и войсками ПВО ВС Беларуси:

"К данной проверке будут привлекаться авиация, зенитно-ракетные войска и аэротехнические войска. Наш вид Вооруженных Сил ежедневно несет задачи боевого дежурства по противовоздушной обороне, поэтому никаких проблемных вопросов не возникнет в ходе данной проверки, мы ежедневно 24/7 выполняем задачи по предназначению".

Не секрет, что аэродромы и системы ПВО - первостепенные цели для противника. Поэтому задача - проверить способность и готовность нарастить состав дежурных сил и средств по противовоздушной обороне, противодействовать средствам воздушного нападения, отработать ряд вопросов по авиационной поддержке войск, перебазирования авиации на различные оперативные и запасные аэродромы, также выполнить другие указания. Уже к вечеру колонны техники были готовы к переезду в назначенные районы.

Максим Лагун, командир батареи 62-го зенитного ракетного полка ВС Беларуси:

"В подготовку перед маршем входит погрузка имущества, подготовка техники, проведение контрольного осмотра, проверка заливных систем, чтобы машина полностью была исправна и личный состав был готов, собран для того чтобы находиться в районе выполнения задач".

Среди тех, кто приведен в боеготовность - "Осы" 62-го зенитного ракетного полка, который отвечает за охрану западных рубежей. Этот всепогодный комплекс осуществляет противовоздушное прикрытие войск Западного оперативного командования. Условия максимально приближены к реальным.

Распоряжение о внезапной проверке также получила 15-я бригада - одно из самых мощных подразделений в системе ПВО. Бригада создает основной воздушный многослойный щит столицы.

15-я зенитная ракетная бригада обеспечивает безопасность воздушных границ. Подразделения оснащены системами С-300 и передовыми Тор-М2.

Ночью эта и другая военная и специальная техника выдвинулась в позиционные районы, где заступили на боевое дежурство. В колонне обязательно есть средства защиты от беспилотников и воздушного нападения.

Ключевое звено на западном и юго-западном направлениях - 120-я зенитная ракетная бригада, она дислоцируется в Барановичах. Их задача - перехватывать то, что прорвалось через дальние эшелоны: крылатые ракеты, беспилотники, управляемые авиабомбы. И для этих бойцов звучала команда - по машинам! Здесь на марш выдвинулись комплексы БУК. В момент получения сигнала о проверке подразделения занимались на полигоне, пришлось менять задачи.

Подразделения ВВС и ПВО в различных частях страны получили задачи: передислоцироваться в другие районы, развернуть технику и заступить на боевое дежурство. Для чего? Этого военные не знают, но ведут мониторинг воздушного пространства.

Под землей находится мозг управления Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны. От решения, которое поступает из Центрального командного пункта, зависит судьба любого объекта в небе над Беларусью.

Как проверить дежурные силы? Выполнить несанкционированный полет и отследить, насколько оперативно радиотехнические войска обнаружат и определят объект в небе, а командный пункт как быстро примет по нему решение.

"Выполнить мероприятие по предотвращению непреднамеренных пусков ракет, стрельб. В зенитно-ракетных войсках, войсковой ПВО и авиации. Все цели при повторном входе в зоны поражения зенитно-ракетных войск и войсковой ПВО, а также повторно на встречном курсе после маневра в зоне поражения являются контрольными", - зачитал задание Александр Вольфович.

Контрольные цели - это и есть так называемые нарушители, которых нужно обнаружить и идентифицировать, а затем - вести или ликвидировать.

Сергей Бабарека, начальник 1072-го центрального командного пункта ВВС И ВОЙСК ПВО ВС Беларуси:

"Радиотехнические войска производили обнаружение воздушных целей, выдачу информации на центральный командный пункт для принятия решения командующим и постановки задачи авиации и войскам ПВО на их условное уничтожение. Контрольные цели проводятся с учетом опыта специальной военной операции, с учетом различных сложностей контрольных целей применения беспилотной летательной авиации, низко летящих целей и целей, летящих на больших высотах".

В какой-то момент в небе начинается хаос. В небе оказываются десятки различных целей.

Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:

"Взлет осуществляется со всех аэродромов, в том числе задействована авиация Министерства по чрезвычайным ситуациям, ДОСААФа, авиация Госпогранкомитета и авиация непосредственно самих военно-воздушных сил. 23 маршрута. Более 60 учебных целей, которым должны сегодня быть отработаны учебные задачи по поражению средств воздушного нападения противника".

Хаос в небе - это имитация начала боевых действий. Враг атакует с воздуха, пытается разрушить стратегически важные объекты, подавить в небе авиацию, уничтожить систему ПВО. Сценарий не выдуманный.

Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:

"То, что сегодня происходит на Ближнем Востоке, обстановка вокруг Ирана, как раз наталкивает нас на создание аналогичной обстановки для того, чтобы наши должностные лица были готовы к противодействию тем сегодняшним угрозам, которые могут быть для нашей страны".

Игорь Король, военный аналитик, начальник Брестского отделения БИСИ

Игорь Король, военный аналитик, начальник Брестского отделения БИСИ:

"Складывающаяся на наших границах сложная военно-политическая обстановка, а именно наращивание боевого потенциала соединения воинских частей НАТО на наших западных и северо-западных границах, продолжающийся военный конфликт в Украине, обязывает военно-политическое руководство нашего государства поддерживать высочайшую боевую готовность наших вооруженных сил, других войск и воинских формирований. Проверки боевой готовности, прежде всего внезапные, являются наиболее эффективной формой проверки того, чему научились войска за прошедший год, как прошло их боевое слаживание. Никакой чрезвычайности в этих мероприятиях нет. Это уже давно известная форма проверки войск".

На земле за сотни километров от пункта управления для целей, которые были идентифицированы как условный противник, прозвучала команда: "Уничтожить".

Самолеты Як-130 нанесли удары по целям, имитирующим бронированную колонну противника на марше. В ответ авиацию атаковали неуправляемыми ракетами. Командование следило, как оперативно будет дан огонь в соответствии с теми нормативами, которые заложены в курс стрельбы.

Андрей Лукьянович, командующий ВВС и войсками ПВО ВС Беларуси:

Андрей Лукьянович, командующий ВВС и войсками ПВО ВС Беларуси:

"По курсу боеподготовки необходимо было поразить более 50 % целей. Цель площадная, поэтому данная оценка выставляется по количеству целей пораженных и по минимальным расстояниям от воронок".

Вертолеты Ми-35 наносили удары по целям, имитирующим личный состав противника в укрытии. А комплекс "Оса" поражал мишени, имитирующие нарушителей воздушного пространства.

Подобные проверки - не демонстрация силы и возможностей. Анализ ситуации за последние годы показывает: военные конфликты вспыхивают мгновенно. А наращивание военной мощности с каждым годом в мире лишь растет. Вынуждены реагировать.

Во время общения с журналистами глава государства оценил проведенную в Беларуси проверку ВВС и войск ПВО.

Александр Лукашенко

"Я должен обеспечить безопасность своего народа и своего государства. Поэтому мы и проводим эти внеплановые проверки. Вчера поздно вечером доложил Вольфович. Вернулся с полигона - проверяли ВВС и войска ПВО. Неплохо", - сказал Президент.

Масштабная проверка Вооруженных Сил по поручению Президента Беларуси началась 16 января. Первоочередная цель - увидеть объективную картину, реальное состояние войск, оценить действия военнослужащих.