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"Нерушимое братство - 2024": белорусские миротворцы участвуют в учениях ОДКБ в Казахстане
Работа с местным населением, патруль, взаимодействие с силовыми ведомствами. В Казахстане продолжаются учения миротворческого контингента стран ОДКБ "Нерушимое братство - 2024".
Накануне военные отработали активные действия, в том числе задержание боевиков и конвоирование преступников.
Миротворческое подразделение совместно с представителями МВД патрулирует населенный пункт, наводит общественный правопорядок. Один из эпизодов - работа с радикально настроенной толпой.
Командир отдельного отряда специального назначения "Рысь":
"В рамках работы миротворческого контингента на нас возлагается задача охраны общественного порядка, обеспечение общественной безопасности в зоне ответственности, которая закреплена за каждым миротворческим контингентом. Также одной из задач, которые возлагаются на мое подразделение, является освобождение заложников в случае появления диверсионно-разведывательных групп незаконных вооруженных формирований в районах нашей ответственности, а также профилактика правонарушений, организация работы с местным населением".
Также делегация стран - участниц ОДКБ возложила цветы к мемориалу Славы в парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев. После участники посетили филиал Национального военно-патриотического центра.
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