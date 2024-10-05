"Нерушимое братство - 2024": белорусские миротворцы участвуют в учениях ОДКБ в Казахстане

"В рамках работы миротворческого контингента на нас возлагается задача охраны общественного порядка, обеспечение общественной безопасности в зоне ответственности, которая закреплена за каждым миротворческим контингентом. Также одной из задач, которые возлагаются на мое подразделение, является освобождение заложников в случае появления диверсионно-разведывательных групп незаконных вооруженных формирований в районах нашей ответственности, а также профилактика правонарушений, организация работы с местным населением".