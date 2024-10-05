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"Нерушимое братство - 2024": белорусские миротворцы участвуют в учениях ОДКБ в Казахстане

Работа с местным населением, патруль, взаимодействие с силовыми ведомствами. В Казахстане продолжаются учения миротворческого контингента стран ОДКБ "Нерушимое братство - 2024".

Накануне военные отработали активные действия, в том числе задержание боевиков и конвоирование преступников.

Миротворческое подразделение совместно с представителями МВД патрулирует населенный пункт, наводит общественный правопорядок. Один из эпизодов - работа с радикально настроенной толпой.

Командир отдельного отряда специального назначения "Рысь":

"В рамках работы миротворческого контингента на нас возлагается задача охраны общественного порядка, обеспечение общественной безопасности в зоне ответственности, которая закреплена за каждым миротворческим контингентом. Также одной из задач, которые возлагаются на мое подразделение, является освобождение заложников в случае появления диверсионно-разведывательных групп незаконных вооруженных формирований в районах нашей ответственности, а также профилактика правонарушений, организация работы с местным населением".

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Также делегация стран - участниц ОДКБ возложила цветы к мемориалу Славы в парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев. После участники посетили филиал Национального военно-патриотического центра.

ОДКБКазахстанНерушимое братство - 2024учения

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