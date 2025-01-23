"НЕскучная НЕлекция": Петкевич поделилась с молодежью секретом успешных людей

"Марафон единства" продолжает собирать залы. Используется современный формат - доходчиво, без формальностей говорить с представителями разных поколений и разных профессий.

23 января в Минском полиграфическом колледже минская молодежь слушала "НЕскучные НЕлекции" с участием руководства Администрации Президента.

Вопросов на встрече очень много. Регламента какого-то определенного не существует. Ребята нескончаемым потоком подходят к микрофону и задают вопросы, например: "Что такое любовь? Что можно считать правильным выбором? Как определиться с профессией?

Первый заместитель главы Администрации Президента Беларуси Наталья Петкевич рассказала, что делать, чтобы добиться успеха: "Много работать. И самое главное, на мой взгляд, постоянное самосовершенствование. Надо постоянно читать и учиться. Я даже своим коллегам на работе всегда говорю: "Нет ни одного профессионала, под которого невозможно подобрать интересную лекцию".

Немного позже Наталья Петкевич поделилась личным лайфхаком: использовать любое свободное время по максимуму. Даже когда, например, спикер делает макияж, она слушает аудиокниги.