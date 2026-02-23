Несломленный духом: ветеран Николай Касперович принимает поздравления с Днем защитников Отечества

Мир на белорусской земле - это сохраненное наследие наших предков, людей которые прошли огненными дорогами войны, несломленные духом они стойко защищали свою Родину от нацизма. Это жизненный ориентир для многих поколений белорусов.

23 Февраля теплые слова и поздравления звучат в адрес ветеранов Великой Отечественной войны.

В его судьбе горе утрат боевых товарищей, тяжелые ранения, контузия и ликующий триумф долгожданной Победы. Ветеран Николай Касперович (в прошлом разведчик-артиллерист) добровольцем ушел на фронт, когда ему едва исполнилось 17 лет. Боевая задача - обнаруживать цель и корректировать огонь по вражеским позициям. Подростком освобождал Варшаву и Кенигсберг, был на подступах к Берлину, вернулся на родину спустя 7 лет после окончания войны. И каждый год 23 февраля памяти погибших товарищей посвящает мирные мелодии.

Андрей Кривоносов, военный комиссар Гомельской области, член Совета Республики Национального собрания Беларуси:

"Николай Евгеньевич - представитель того богатырского поколения, которое вдохновляет нас на защиту Родины. То время выбрало именно их, вы посмотрите на их жизнеспособность, жизнестойкость. Свою молодость отдали на защиту своей земли, выгнали эту гадину, агрессора со своей страны, освободили совсем другие народы, которые были под этой пятой. Главное - сила духа и ум".

Едва сдерживая эмоции, ветеран рассказывает, как оказался в братской могиле (его бездыханного чуть было не похоронили), как ходил в рукопашную с фашистами и спасал под пулями боевых товарищей. Но пройдя через ад на земле, солдат выжил, чтобы рассказать потомкам о жестокости и бессмысленности войны и о том, как хрупок и бесценен мир.

"Мы потихоньку вытаскиваем с него то, что он не хочет рассказывать, наверное, это тяжело рассказывать про войну. Весь его боевой путь изучили, и примерно знаем, где он был, как и почему. Все они выстояли, отстояли нашу свободу", - рассказывает сын ветерана Владимир Касперович.