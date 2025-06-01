"Нет гор, но есть много деревьев": какой запомнили Беларусь дети из Кыргызстана

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Я пишу это письмо, сидя в юрте - это дом, в котором живут в Кыргызстане. Я очень скучаю по Беларуси. Так отзываются о Республике Беларусь дети, которые приезжали в Беларусь на оздоровление.

Есть в нашей стране такая традиция - окутывать вниманием и заботой не только своих детей. Более 2,5 тыс. школьников из-за рубежа с 2017 года отдохнули и оздоровились в Беларуси. Такой проект является гуманитарным и народно-дипломатическим.

"Мы сказали, что в Беларусь будут ездить только отличники", - с улыбкой сказала директор средней школы им. Джумаша Асаналиева Ак-Суйского района (Кыргызстан) Рыскан Чогулдурова.

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В 2024 году 24 ребенка из школы им. Джумаша Асаналиева посетили НДЦ "Зубренок". Еще 24 человека проведут каникулы в Мядельском районе летом 2025-го.

Среди посетивших лагерь "Зубренок" был уроженец Кыргызстана, который поделился воспоминаниями о поездке. "Беларусь очень красивая страна. Там нет гор, как в Кыргызстане, но есть много деревьев. В Беларуси у меня появились друзья - Матвей и Андрей. Там же я познакомился с ребятами из Лаоса и Узбекистана", - рассказал он.

Вот такая народная дипломатия и дружба, зародившаяся в Беларуси. Здесь они не различали друг друга по цвету кожи или разрезу глаз, не было у ребят и языкового барьера, ведь все было построено на чувствах.

Но приезжали в Беларусь еще и дети с непростой судьбой, например такой, как у кыргызской школьницы Ширин. "Я могу рассказать о себе. Когда мне было только два месяца, моя мама бросила меня. Они с папой развелись. Об этом я узнала только тогда, когда выросла. Но даже если они бросили меня, мне повезло с дедушкой и бабушкой, которые меня воспитали", - поделилась историей девочка.

Ширин news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1aacfa83-5055-4041-9ebf-38d7363c6a73/conversions/f2d6ff9d-fe4d-49ac-8771-bc52ff3771a3-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1aacfa83-5055-4041-9ebf-38d7363c6a73/conversions/f2d6ff9d-fe4d-49ac-8771-bc52ff3771a3-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1aacfa83-5055-4041-9ebf-38d7363c6a73/conversions/f2d6ff9d-fe4d-49ac-8771-bc52ff3771a3-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1aacfa83-5055-4041-9ebf-38d7363c6a73/conversions/f2d6ff9d-fe4d-49ac-8771-bc52ff3771a3-xl-___webp_1920.webp 1920w Ширин

Есть еще одна, уже другая история. Аилина Ашилова - в одном лице и внучка, и дочка, и главная помощница. Она со своей семьей живет в сельской местности. Дома содержат большое хозяйство - пять коров, телята, яблоневый сад, огород. Этой девочке также удалось побывать в Беларуси.

Аилина Ашилова:

"У меня есть магнитики, которые я привезла. Один из магнитиков мне подарили узбеки, которые тоже там были. А еще один я купила сама, когда была в Беларуси и посещала Несвижский замок".

Аилина Ашилова с дедушкой news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/49284ae4-0e0a-4b56-adca-cc02f2e67286/conversions/bcd25365-923d-4c3a-afc3-a71b486bb524-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/49284ae4-0e0a-4b56-adca-cc02f2e67286/conversions/bcd25365-923d-4c3a-afc3-a71b486bb524-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/49284ae4-0e0a-4b56-adca-cc02f2e67286/conversions/bcd25365-923d-4c3a-afc3-a71b486bb524-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/49284ae4-0e0a-4b56-adca-cc02f2e67286/conversions/bcd25365-923d-4c3a-afc3-a71b486bb524-xl-___webp_1920.webp 1920w Аилина Ашилова с дедушкой

Кстати, на вопрос, если внучка скажет, что хочет учиться в Беларуси, отпустят ли ее туда, дедушка с гордостью ответил: "Обязательно отправлю туда поступать! Пусть учится. Получит хорошую профессию".