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"Нет гор, но есть много деревьев": какой запомнили Беларусь дети из Кыргызстана
Я пишу это письмо, сидя в юрте - это дом, в котором живут в Кыргызстане. Я очень скучаю по Беларуси. Так отзываются о Республике Беларусь дети, которые приезжали в Беларусь на оздоровление.
Есть в нашей стране такая традиция - окутывать вниманием и заботой не только своих детей. Более 2,5 тыс. школьников из-за рубежа с 2017 года отдохнули и оздоровились в Беларуси. Такой проект является гуманитарным и народно-дипломатическим.
"Мы сказали, что в Беларусь будут ездить только отличники", - с улыбкой сказала директор средней школы им. Джумаша Асаналиева Ак-Суйского района (Кыргызстан) Рыскан Чогулдурова.
В 2024 году 24 ребенка из школы им. Джумаша Асаналиева посетили НДЦ "Зубренок". Еще 24 человека проведут каникулы в Мядельском районе летом 2025-го.
Среди посетивших лагерь "Зубренок" был уроженец Кыргызстана, который поделился воспоминаниями о поездке. "Беларусь очень красивая страна. Там нет гор, как в Кыргызстане, но есть много деревьев. В Беларуси у меня появились друзья - Матвей и Андрей. Там же я познакомился с ребятами из Лаоса и Узбекистана", - рассказал он.
Вот такая народная дипломатия и дружба, зародившаяся в Беларуси. Здесь они не различали друг друга по цвету кожи или разрезу глаз, не было у ребят и языкового барьера, ведь все было построено на чувствах.
Но приезжали в Беларусь еще и дети с непростой судьбой, например такой, как у кыргызской школьницы Ширин. "Я могу рассказать о себе. Когда мне было только два месяца, моя мама бросила меня. Они с папой развелись. Об этом я узнала только тогда, когда выросла. Но даже если они бросили меня, мне повезло с дедушкой и бабушкой, которые меня воспитали", - поделилась историей девочка.
Есть еще одна, уже другая история. Аилина Ашилова - в одном лице и внучка, и дочка, и главная помощница. Она со своей семьей живет в сельской местности. Дома содержат большое хозяйство - пять коров, телята, яблоневый сад, огород. Этой девочке также удалось побывать в Беларуси.
Аилина Ашилова:
"У меня есть магнитики, которые я привезла. Один из магнитиков мне подарили узбеки, которые тоже там были. А еще один я купила сама, когда была в Беларуси и посещала Несвижский замок".
Кстати, на вопрос, если внучка скажет, что хочет учиться в Беларуси, отпустят ли ее туда, дедушка с гордостью ответил: "Обязательно отправлю туда поступать! Пусть учится. Получит хорошую профессию".
В Беларуси готовятся принимать юных гостей на отдых и оздоровление из разных уголков планеты. Кто приедет отдыхать в страну летом в 2025 году. Что запомнилось юным зарубежным гостям в Беларуси больше всего. Об этом и не только смотрите в новой серии фильма "Не чужие: как Беларусь принимает детей со всего мира".