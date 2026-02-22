Никаких трещин и выбоин - дорожники Минска в оперативном режиме приводят проезжую часть в порядок

Привести проезжую часть в порядок в оперативном режиме - такая задача стоит перед дорожными службами Минска. Проспекты и крупные улицы, дворовые территории страдают от перепадов температур и морозов.

Руслан Ясюченя, начальник управления "Центр" ГПО "Горремавтодор Мингорисполкома": "При оттаивании, соответственно, попадает туда влага, и опять при замерзании уже эти трещины начинают разрушаться. В рамках текущего ремонта выполняются работы горячими литыми смесями, которые позволяют работать при отрицательных температурах. Работы проводятся в круглосуточном режиме. Для выявления ямочности оперативно-дежурные мониторят проезжую часть. И уже по результатам мониторинга составляется график и очередность выполнения работ на той или иной улице. В первую очередь выполняются работы на каркасных улицах, там, где наибольшая интенсивность движения и наличие общественного транспорта".