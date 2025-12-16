Николай Межевич пояснил, почему экономика и оборонно-промышленный комплекс связаны друг с другом

Разговаривать будут только с равным или превосходящим по силе, а со слабым никто этого делать не будет, либо это будет разговор командующего с обычным солдатом, но Республика Беларусь на это не пойдет. Такое мнение в эфире "Первого информационного" выразил руководитель Центра белорусских исследований Института Европы РАН, доктор экономических наук, профессор Николай Межевич.

"Теперь второй вопрос, об экономике. Существует научный термин, и по-русски он звучит как "оборонная достаточность". То есть надо развивать оборону так, чтобы не убить свою экономику, а поддержать. Для этого есть определенные способы. Но прежде всего, давайте определимся, оборонная достаточность - это не отказ от обороны и не безудержный милитаризм, когда есть не будем, а будем покупать оружие или производить его", - заметил доктор экономических наук.