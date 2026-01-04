3.71 BYN
Ночь контрастов между фейерверками и пожарами: как мир встретил 2026 год
Новый год ворвался в мир как фейерверк эмоций - от восторга до потрясений. В Китае небо превратилось в живую картину. В Абу-Даби рекордный час фейерверков и тысячи дронов превратили пустыню в космическое шоу.
В Якутске праздник встретили при минус 48 градусах, доказывая, что морозы не могут заморозить радость. Но Европа увидела другую сторону ночи: пожары, беспорядки и трагедии напомнили, что календарь может открываться не только светом, но и тенью.
Ночь перехода в новый год стала на планете театром контрастов. Земля словно развернула перед человечеством огромный экран, на котором одновременно шли разные спектакли: где-то сияли огни рекордов, а где-то гремели взрывы и пожары.
Жители Кирибати традиционно открыли календарь. Там, где океан встречает солнце раньше других, люди первыми сказали "С Новым годом". Их салюты стали прологом глобальной симфонии, которую подхватили другие континенты.
В Китае Новый год встретили грандиозным гала-концертом. Древние традиции переплелись с современным искусством, создавая картину культурного богатства. Последние секунды до полуночи отсчитывали под свет дронов и фейерверков, превращая небо в сказочную декорацию.
Праздничные мероприятия охватили всю страну, шоу развернулось и на реке Ли в древнем прибрежном городе на юге Китая.
"Я только что сфотографировался с "Головой дракона", и это так интересно. Я думаю, что подобные мероприятия очень значимы, они действительно позволяют нам познакомиться с местной культурой, и я думаю, на это точно стоит посмотреть", - поделился впечатлениями житель Китая.
В китайской традиции золотой дракон символизирует силу, мудрость и удачу, а феникс - мир, гармонию и процветание.
В Абу-Даби Новый год стал вызовом времени. Фейерверк длился 62 минуты - это новый мировой рекорд. 40 тыс. залпов и 6,5 тыс. дронов превратили ночь в бесконечный калейдоскоп. Яркими огнями засиял и Бурдж-Халифа. Фейерверк вокруг небоскреба казался вызовом самой гравитации.
Самая большая новогодняя вечеринка в мире состоялась в Рио-де-Жанейро. В праздновании Нового года приняли участие более 5 млн человек. Белые одеяния, танцы, музыка, огни салютов - пляж Копакабана превратили в гигантскую танцевальную площадку.
В Якутске праздник встретили в условиях, которые показались бы экстремальными для Деда Мороза, но не для местных жителей.
"Сегодня температура у нас минус 48 градусов, туман, но наши якутские морозы никому из местных не страшны", - рассказал житель Якутска Василий.
Но не везде праздник был мирным. "Европа Урсулы фон дер Ляйен" - так комментируют пользователи соцсетей разгул мигрантских банд в новогоднюю ночь. В Нидерландах и Португалии мигранты отмечали Новый год с автоматами - выстрелы звучали и в оплоте цветущего сада - Бельгии. Во Франции во время "празднований" сожгли более тысячи машин.
В Германии фейерверки летели не в небо, а в витрины магазинов и окна домов. Автомобили вспыхивали, как бенгальские огни. В Ростоке 23-летний мужчина потерял руку из-за пиротехники. В Гамбурге пострадали сотрудники полиции. Более 400 человек задержаны - и это только в столице.
В Польше загорелась главная елка страны. Пожар произошел возле Королевского замка в Варшаве на глазах у сотен людей.
В Амстердаме в новогоднюю ночь сгорела церковь Вонделкерк со 150-летней историей. Вместо колокольного звона - треск огня и заявления: "Восстановлению не подлежит". По предварительной причине огонь вспыхнул из-за неосторожного обращения с фейерверками.
Празднование Нового года обернулось трагедией для посетителей бара на горнолыжном курорте Швейцарии Кран-Монтана. Жертвами взрыва стали 40 человек, пострадали порядка 115. Как показывают видео и фото, причиной трагедии могли стать бенгальские огни.
2026 год ворвался в мир как калейдоскоп: где-то небо разрывали фейерверки, а где-то улицы полыхали огнем беспорядков. Новый год показал, что радость и боль могут идти рядом, отражаясь в одном календарном мгновении.