"Нон-стоп" на полигоне: бойцы 11-й механизированной бригады сдают стрельбы и физподготовку

Масштабная проверка боеготовности армии идет в режиме "нон-стоп". Накануне бойцы 11-й механизированной бригады сдавали физподготовку и испытывали себя в меткости. Задача: поразить четыре мишени с расстояния более километра. Одни ведут огонь из стрелкового оружия, другие - из боевых машин пехоты БМП-2.

"Продолжается проверка. В субботу и воскресенье военнослужащие сдавали нормативы по физической подготовке. Конечно, для некоторых военнослужащих это было серьезное жизненное испытание. Но вместе с тем, благодаря тому, что они выполняли эти нормативы в составе подразделения, то в целом все справились. Смотря на те результаты, которые мы видим сегодня по стрельбе, можно уверенно заявить, что военнослужащие владеют своим штатным вооружением".