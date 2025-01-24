Носович: Путь Беларуси может быть образцом для многих стран ЕС

Когда возрастает роль таких инструментов государства, как парламент, и такого нашего своего рода ноу-хау - Всебелорусского народного собрания, это говорит о том, что возрастает роль, а значит, и ответственность за судьбу Беларуси и простых людей.

Сегодня они - подлинные акторы внутренней политики. А что еще как не президентские выборы могут быть тем самым актом народного волеизъявления? Разве что референдум. Он у нас уже состоялся.

Теперь о выборе и выборах. Заметьте, насколько спокойно, если не сказать солидно, Беларусь подошла ко дню голосования. Государство обеспечило мир, отсутствие истерии, обеспечило прозрачность, спокойную избирательную атмосферу. Ничто не мешает свободному волеизъявлению. Кто-то скажет: "В США выборы - это самое настоящее многомиллиардное шоу. В Беларуси не так". Нельзя не согласиться. Наше понимание этого процесса сугубо деловое. Мы занимаемся экономикой, социалкой, в конечном счете повышением уровня жизни людей, а не показухой или медиабоями "кто кого". Не говоря уже о покушениях на политиков.

Александр Носович, политолог, главный редактор аналитического портала Rubaltic.ru:

"Тот путь, который прошла Беларусь, может быть модельным для очень многих европейских государств, для которых сейчас с кризисом европейской интеграции, трансатлантической интеграции наступает момент выбора, как им жить дальше? Если у них есть мудрые политические лидеры, которым важна судьба своей страны, то эти деятели должны изучить историю Беларуси последних 30 лет, чтобы просто понять, как обычная по меркам Европы малая страна, небольшая и по территории, и по населению, отказываясь от очень многих преференций, которые могло бы ей дать подчинение США и ЕС, в итоге выиграла и сейчас может смотреть в будущее куда более уверенно, чем многие западноевропейские и североевропейские страны, которые считали себя вершиной развития, образцом для подражания".

Вообще, конечно, выборы - это всегда важнейший этап. Он действительно определяет развитие страны как минимум на ближайшие 5 лет, проверяет на прочность сложившуюся политическую систему государства. И это своего рода лакмусовая бумажка, позволяющая определить, насколько едино наше общество.