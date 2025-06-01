3.78 BYN
3.00 BYN
3.38 BYN
Новации в жилищной политике: с 1 июня меняются условия господдержки
Со стартом лета белорусов ждут новшества в строительстве жилья. С 1 июня вступают в силу новые правила государственной поддержки, а также вводится механизм госзаказа. Теперь вместо субсидий на погашение коммерческих кредитов жители небольших городов смогут получать льготные кредиты.
Все существующие виды господдержки - льготные кредиты, субсидии и финансовая помощь (например, использование материнского капитала) - объединены в единую систему.
Еще одно важное изменение - из программы льготного кредитования исключается долевое строительство. Льготные кредиты теперь будут предоставляться только на покупку квартир в многоквартирных домах, построенных по государственному заказу. Исключение составляют индивидуальные жилые дома. Ожидается, что граждане смогут быстрее и проще оформить приобретение готового жилья без необходимости ожидания завершения строительства.
Инна Пинковская, замначальника главного управления Министерства архитектуры и строительства Беларуси:
"Все объекты, которые начали строиться в рамках долевого строительства, будут достраиваться на этих условиях. Гражданам в установленном порядке будет предоставляться поддержка в виде льготного кредита либо одноразовых субсидий. Хочу подчеркнуть, что долевое строительство или строительство в составе ЖСПК не прекращается, оно и дальше будет продолжаться, просто граждане, строя такие жилые помещения, будут финансировать такое строительство либо за счет собственных средств, либо путем привлечения кредита".
С сегодняшнего дня дорожают коммунальные услуги. Традиционно повышение происходит в 2 этапа - с 1 января и 1 июня. Так, вырастет субсидируемый тариф на отопление и подогрев воды. Обновленные жировки белорусы получат в июле. Кроме того, налоговая напоминает об оплате подоходного налога - завтра крайний срок.
И еще один дедлайн июня - базовые счета для получателей соцвыплат. Уже с 1 июля пенсии и другие социальные выплаты начнут перечислять только на них. Исключением являются инвалиды, пенсионеры в сельской местности, люди старше 70 лет, родители, ухаживающие за ребенком-инвалидом. Эти категории граждан по-прежнему продолжат получать выплаты на почте.