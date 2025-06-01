Новации в жилищной политике: с 1 июня меняются условия господдержки

Со стартом лета белорусов ждут новшества в строительстве жилья. С 1 июня вступают в силу новые правила государственной поддержки, а также вводится механизм госзаказа. Теперь вместо субсидий на погашение коммерческих кредитов жители небольших городов смогут получать льготные кредиты.

Все существующие виды господдержки - льготные кредиты, субсидии и финансовая помощь (например, использование материнского капитала) - объединены в единую систему.

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Еще одно важное изменение - из программы льготного кредитования исключается долевое строительство. Льготные кредиты теперь будут предоставляться только на покупку квартир в многоквартирных домах, построенных по государственному заказу. Исключение составляют индивидуальные жилые дома. Ожидается, что граждане смогут быстрее и проще оформить приобретение готового жилья без необходимости ожидания завершения строительства.

Инна Пинковская news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/290c5a1b-7d3f-4187-9fb4-729cde49d340/conversions/06606893-ca6a-403c-b006-6c99aec8b63a-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/290c5a1b-7d3f-4187-9fb4-729cde49d340/conversions/06606893-ca6a-403c-b006-6c99aec8b63a-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/290c5a1b-7d3f-4187-9fb4-729cde49d340/conversions/06606893-ca6a-403c-b006-6c99aec8b63a-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/290c5a1b-7d3f-4187-9fb4-729cde49d340/conversions/06606893-ca6a-403c-b006-6c99aec8b63a-xl-___webp_1920.webp 1920w Инна Пинковская

Инна Пинковская, замначальника главного управления Министерства архитектуры и строительства Беларуси:

"Все объекты, которые начали строиться в рамках долевого строительства, будут достраиваться на этих условиях. Гражданам в установленном порядке будет предоставляться поддержка в виде льготного кредита либо одноразовых субсидий. Хочу подчеркнуть, что долевое строительство или строительство в составе ЖСПК не прекращается, оно и дальше будет продолжаться, просто граждане, строя такие жилые помещения, будут финансировать такое строительство либо за счет собственных средств, либо путем привлечения кредита".

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С сегодняшнего дня дорожают коммунальные услуги. Традиционно повышение происходит в 2 этапа - с 1 января и 1 июня. Так, вырастет субсидируемый тариф на отопление и подогрев воды. Обновленные жировки белорусы получат в июле. Кроме того, налоговая напоминает об оплате подоходного налога - завтра крайний срок.