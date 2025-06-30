Новая мемориальная зона появится в Брестской крепости

В "Актуальном интервью" директор мемориального комплекса "Брестская крепость - герой" Александр Коркотадзе поделился информацией, находят ли и сейчас бойцов Красной армии на территории Брестской крепости.

"Находят бойцов до сих пор. Мы сейчас увековечиваем защитников крепости неофициальным званием - Защитник Брестской крепости", - подчеркнул директор.

По его словам, благодаря архивной работе и получению доступа к карточкам военнопленных, стало известно, что многие из бойцов погибли в плену, пропали без вести, поэтому ранее их не учли и не нанесли на плиты, так как данные вносились только военных, непосредственно оборонявших крепость.

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Александр Коркотадзе:

"Сейчас по проекту Союзного государства разрабатывается новая мемориальная зона "Скорбь", где расположат фигуру женщины, склонившейся к стене, а рядом предполагается увековечение имен погибших защитников крепости, замученных фашистами в плену".