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Новая мемориальная зона появится в Брестской крепости
В "Актуальном интервью" директор мемориального комплекса "Брестская крепость - герой" Александр Коркотадзе поделился информацией, находят ли и сейчас бойцов Красной армии на территории Брестской крепости.
"Находят бойцов до сих пор. Мы сейчас увековечиваем защитников крепости неофициальным званием - Защитник Брестской крепости", - подчеркнул директор.
По его словам, благодаря архивной работе и получению доступа к карточкам военнопленных, стало известно, что многие из бойцов погибли в плену, пропали без вести, поэтому ранее их не учли и не нанесли на плиты, так как данные вносились только военных, непосредственно оборонявших крепость.
Александр Коркотадзе:
"Сейчас по проекту Союзного государства разрабатывается новая мемориальная зона "Скорбь", где расположат фигуру женщины, склонившейся к стене, а рядом предполагается увековечение имен погибших защитников крепости, замученных фашистами в плену".
Представитель мемориального комплекса также в конце добавил, что бойцы таким образом получат увековечение не только на фотографиях и рассказах, но и на памятных знаках.