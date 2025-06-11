Новая операционная открылась в Витебском областном клиническом кардиоцентре

Выполняется более 1,2 тыс. таких операций в год, 40 % из них - это аритмологические операции.Также ровно 2 года назад у нас открылась аритмологическое отделение медицинского кардиологического центра. Мы активно расширяем перечень выполняемых аритмологических операций, внедряем новые методы диагностики и лечения данной патологии. Персонал имеет квалификацию, компетенции, проходили стажировки как нареспубликанском уровне, так и за пределами нашей страны - в Российской Федерации.

Наталья Подолинская, главврач Витебского областного клинического кардиологического центра: