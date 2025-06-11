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Новая операционная открылась в Витебском областном клиническом кардиоцентре
Автор:Редакция news.by
Одну в Витебском областном клиническом кардиоцентре. Современный ангиографический комплекс как минимум в полтора раза увеличит количество операций, расширит их перечень. Если раньше пациентов, которым требовалась хирургическая коррекция нарушений ритма сердца, направляли в республиканские центры, то теперь такие операции будут проводить в Витебске.
Выполняется более 1,2 тыс. таких операций в год, 40 % из них - это аритмологические операции.Также ровно 2 года назад у нас открылась аритмологическое отделение медицинского кардиологического центра. Мы активно расширяем перечень выполняемых аритмологических операций, внедряем новые методы диагностики и лечения данной патологии. Персонал имеет квалификацию, компетенции, проходили стажировки как нареспубликанском уровне, так и за пределами нашей страны - в Российской Федерации.
Теперь у нас есть своя отдельная операционная, где мы можем работать независимо от инвазивных кардиологов, новое оборудование, новая электрохирургическая станция, в процессе пусконаладки навигационная станция. В перспективе будет новая криоконсоль у нас.
Новым оборудованием оснастили и операционную в Витебской областной клинической больнице. За год здесь оперируют около 3 тыс. пациентов. Такая модернизация улучшает качество и доступность медпомощи в Витебском регионе.