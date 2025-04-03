Новая школа и реконструированная поликлиника появятся в Островце уже в 2025 году

Островец - город в Гродненской области, и он с каждым годом разрастается. В нем хватает социальных объектов. А есть ли планы на ближайшее будущее? Может, каких-то объектов все-таки не достает и что-то прибавится? Какой инфраструктурой совсем скоро пополнится город?

На эти вопросы ответил в "Актуальном интервью" председатель Островецкого райисполкома Сергей Медзвецкас.

Положительные трансформации в городе продолжаются. Например, в 2025 году уже начато строительство школы на 510 мест, в этом же году планируется и ее сдача, потому что в ней есть потребность.

Сергей Медзвецкас:

"У нас город молодой, средний возраст в нем составляет 41 год. Стоит на очереди и капитальная реконструкция детского сада. В 2025 году введут после капремонта поликлинику. Это позволит добавить медицинские услуги для нашего населения и населения соседних районов. В целом также развивается квартал усадебной застройки, так как видим востребованность у людей получить участок и построить дом".