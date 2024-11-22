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Новая схема мошенников - предлагают заменить счетчики, но выманивают персональные данные
Милиция предупреждает об активизации аферистов, которые пытаются выманить персональные данные под предлогом замены счетчиков, сообщает БЕЛТА со ссылкой на УВД Гродненского облисполкома.
"В милицию обращаются граждане, которые с мошенниками вели диалог по телефону. На данный момент чаще всего используется преступная схема, суть которой состоит в том, чтобы от лица организаций, оказывающих услуги в сфере энергетики и водоснабжения, предложить замену счетчиков пользователям", - отметили в УВД.
В процессе общения аферисты пробуют выяснить у граждан личные и персональные данные, располагая которыми можно в дальнейшем совершать противоправные действия, в том числе имущественного характера. Звонят мошенники в том числе на стационарные телефоны.
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