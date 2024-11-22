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Новая схема мошенников - предлагают заменить счетчики, но выманивают персональные данные

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Милиция предупреждает об активизации аферистов, которые пытаются выманить персональные данные под предлогом замены счетчиков, сообщает БЕЛТА со ссылкой на УВД Гродненского облисполкома.

"В милицию обращаются граждане, которые с мошенниками вели диалог по телефону. На данный момент чаще всего используется преступная схема, суть которой состоит в том, чтобы от лица организаций, оказывающих услуги в сфере энергетики и водоснабжения, предложить замену счетчиков пользователям", - отметили в УВД.

В процессе общения аферисты пробуют выяснить у граждан личные и персональные данные, располагая которыми можно в дальнейшем совершать противоправные действия, в том числе имущественного характера. Звонят мошенники в том числе на стационарные телефоны.

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