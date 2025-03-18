Новая уловка - мошенники рассылают сообщения с фейкового аккаунта гендиректора "Белтелекома"

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Мошенники рассылают сообщения в Telegram с фейкового аккаунта гендиректора "Белтелекома" Алексея Ивашкина. Внимательными стоит быть подписчикам и пользователям мессенджера, сообщает БЕЛТА со ссылкой на РУП "Белтелеком".

На предприятии настоятельно порекомендовали не вступать в переписку и игнорировать подобные сообщения. В такой ситуации также важно предупредить коллег и родных, которые могут быть не в курсе этой схемы обмана.