Новинки оборонной промышленности: на MILEX-2025 стартует итоговый день

24 мая стартует четвертый, итоговый день XII Международной выставки вооружения и военной техники MILEX-2025. Площадка нацелена на сохранение мира и укрепление обороноспособности. Разработки лучше демонстрировать на экспозиции, чем на поле боя.

Одним из центров притяжения стал стенд Минского завода колесных тягачей - признанного лидера в области тяжелой техники. Завод представил сразу несколько ключевых разработок, подтверждая свое лидерство как в оборонной, так и в гражданской сферах.

Алексей Римашевский, гендиректор ОАО "Минский завод колесных тягачей":

"В марте мы завершили испытание первого белорусского БТР Volat V-2. А в мае на выставке мы уже представили тот опытный образец, который проходил испытание, но слегка его усовершенствовали с нашими партнерами по ВПК - дополнительно установлены система радиоэлектронной борьбы и прибор для ночного вождения без светотехники".

В 2025 году на MILEX особое внимание уделяется беспилотной авиации и средствам противодействия ей. Минский оружейный форум вызвал интерес и у международных СМИ. Как отмечалось, выставка показала стремление Беларуси укреплять безопасность через дипломатические и технические усилия.