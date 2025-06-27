Новый бассейн, трехуровневая локация и памятник креветке. Белоозерск готовится к "Дожинкам"

"Это будет такое архитектурное строение, которое позволит и теневую зону создать, и зону отдыха, и зону для того, чтобы родители пришли с детьми, дети на аттракционах покатались - будет строиться площадка игровая. Здесь будут проходить все основные мероприятия. Здесь будет основная сцена. Все это для людей, такая программа у нашего государства", - рассказал председатель Белоозерского горисполкома Владимир Пилипец.