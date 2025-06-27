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Новый бассейн, трехуровневая локация и памятник креветке. Белоозерск готовится к "Дожинкам"
Обновление домов и улиц, новый бассейн, значительное улучшение инфраструктуры социальных объектов, даже памятник креветке: Белоозерск Березовского района Брестской области готовится принять областной праздник тружеников села "Дожинки-2025".
Звук строительной техники слышен практически во всех уголках города. Особый акцент делается на главной площади. Она станет основной локацией праздника хлеборобов. Сделать ее планируют трехуровневой.
"Это будет такое архитектурное строение, которое позволит и теневую зону создать, и зону отдыха, и зону для того, чтобы родители пришли с детьми, дети на аттракционах покатались - будет строиться площадка игровая. Здесь будут проходить все основные мероприятия. Здесь будет основная сцена. Все это для людей, такая программа у нашего государства", - рассказал председатель Белоозерского горисполкома Владимир Пилипец.
Важны для города и инвестиции в здоровье людей. В ближайшее время значительно улучшат свою инфраструктуру и оснащение учреждения здравоохранения Белоозерска. Сегодня в городе проживают более 11 тыс. человек.