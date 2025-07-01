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Новый детский сад на 190 мест открылся в Минске
Подарок для юных жителей белорусской столицы ко Дню Независимости: в Первомайском районе Минска торжественно открыли новый детский сад № 588.
Проект объединил в себе необычное дизайнерское и архитектурное решение, отвечающее современным требованиям и образования, и безопасности.
Кроме современного интерьера и игрушек в детском саду есть бассейн, спортивный зал, компьютерная игровая, а также созданы все условия для реализации творческого потенциала.
Детское дошкольное учреждение рассчитано на 190 мест, а это 10 групп для детей от 2 до 6 лет. Предусмотрены кабинеты учителя-дефектолога и педагога-психолога. Особое внимание уделено безопасности детей - установлено видеонаблюдение, создана и безбарьерная среда.
Такие подарки ко Дню Независимости города стали уже доброй традицией. В столице продолжается возведение детских садов - еще один строится в Первомайском районе, карта Минска пополняется объектами в Московском и Заводском районе.