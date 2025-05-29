Новый детский сад открыли в Боровлянах

С заботой и вниманием к самым маленьким. 29 мая в Боровлянах открыто новое дошкольное учреждение для воспитания и образования детей. Рассчитано оно на 240 мест.

Накануне Международного дня защиты детей в Боровлянах радостное событие - дошкольное новоселье. В этом микрорайоне активно строится жилье. Много молодых семей с детьми, поэтому инфраструктура для воспитания и образования самых маленьких особенно востребована.

Мультипрофильный центр рассчитан на 240 мест. Возведение детского сада в Боровлянах - отличный пример партнерства Минска и Минской области. Совместный проект рассчитан на 12 групп, 4 из которых для детей с 2 лет. 2 июня начнутся занятия по адаптации первых групп.