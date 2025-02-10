Новый офис для оказания услуг в сфере недвижимости в ТЦ "Столица"

Доступность для бизнеса и людей. 10 февраля в Минске открылся новый офис по оказанию услуг в сфере недвижимости. От консультации до готовых документов.

Это четвертая локация в составе городского агентства в Минске. Она снизит нагрузку с существующих объектов. Сейчас в среднем время ожидания занимает 10 минут. Воспользоваться всеми услугами в этом центре могут и минчане, и жители регионов. Это касается и георасположения недвижимости, имущество может находиться в любой части страны.