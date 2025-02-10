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Новый офис для оказания услуг в сфере недвижимости в ТЦ "Столица"
Доступность для бизнеса и людей. 10 февраля в Минске открылся новый офис по оказанию услуг в сфере недвижимости. От консультации до готовых документов.
Специалисты Минского городского агентства по госрегистрации и земельному кадастру помогут решить широкий спектр вопросов. Компактное отделение с удобной логистикой расположено в ТЦ "Столица" на верхнем уровне.
Это четвертая локация в составе городского агентства в Минске. Она снизит нагрузку с существующих объектов. Сейчас в среднем время ожидания занимает 10 минут. Воспользоваться всеми услугами в этом центре могут и минчане, и жители регионов. Это касается и георасположения недвижимости, имущество может находиться в любой части страны.