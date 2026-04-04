Новый проект "ОНА" - о сильных женщинах Беларуси смотрите 5 апреля

Создатель уникального для страны производства и разработчик препаратов, дающих возможность пациентам с онкологией жить дольше.



"Первый информационный" в тандеме с Белорусским союзом женщин запускает новый проект о представительницах далеко не слабого пола, которые своим мастерством и талантом делают мир вокруг лучше, развивают экономику и личным примером доказывают - женщине сегодня под силу многое!



Героиня первой серии проекта - доктор химических наук, лауреат государственной премии и автор 25 изобретений - Елена Калиниченко.

Елена Калиниченко, начальник НПЦ "Химфармсинтез" Института биоорганической химии НАН Беларуси: "Для меня делом жизни стала химия, это медицинская химия, производство. То, что ты создал, то, что ты вложил в душу, то и есть дело жизни. К счастью, онкология на настоящий момент не приговор. Это тяжелое заболевание, никто не спорит, но есть препараты, которые продлевают жизнь, улучшают качество жизни".