Новый проект "ОНА" - о сильных женщинах Беларуси смотрите 5 апреля
Создатель уникального для страны производства и разработчик препаратов, дающих возможность пациентам с онкологией жить дольше.
"Первый информационный" в тандеме с Белорусским союзом женщин запускает новый проект о представительницах далеко не слабого пола, которые своим мастерством и талантом делают мир вокруг лучше, развивают экономику и личным примером доказывают - женщине сегодня под силу многое!
Героиня первой серии проекта - доктор химических наук, лауреат государственной премии и автор 25 изобретений - Елена Калиниченко.
Елена Калиниченко, начальник НПЦ "Химфармсинтез" Института биоорганической химии НАН Беларуси: "Для меня делом жизни стала химия, это медицинская химия, производство. То, что ты создал, то, что ты вложил в душу, то и есть дело жизни. К счастью, онкология на настоящий момент не приговор. Это тяжелое заболевание, никто не спорит, но есть препараты, которые продлевают жизнь, улучшают качество жизни".
В чем сила белорусской женщины? Как создать крепкую команду единомышленников и воспитать при этом в своих сыновьях двух кандидатов наук? О деле жизни, мудрости и женских секретах - смотрите в проекте "ОНА" 5 апреля.