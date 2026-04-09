Новый сосновый бор заложили в Вилейском лесхозе

К доброй традиции с начала акции уже подключились 25 тыс. человек - это представители госорганов, организаций, предприятий и просто желающие. К примеру, 9 апреля свой вклад в зеленое будущее центрального региона внес коллектив Верховного суда. Совместными силами трудового десанта в Вилейском районе появилось более 10 тыс. саженцев сосен.

"Нам небезразлично, что мы оставим своим потомкам. И как раз лес наш - это одно из тех богатств, которые требуют постоянной заботы, которые требуют постоянного внимания. И мы с удовольствием оторвались от письменных столов, бумаг и прочих наших судейских дел для того, чтобы поработать на то, чтобы у нашей страны было будущее не только в человеческом измерении, но и в измерении наших природных ресурсов".