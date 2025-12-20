



Стоит задача сохранить высокий уровень и потенциал судебной власти и дальше двигаться вперед. Нового председателя Верховного Суда 20 декабря представили коллективу. Накануне им стал Андрей Швед. Решение об этом было принято единогласно в ходе открытого голосования на Всебелорусском народном собрании.

Андрей Швед стоял у истоков создания Следственного комитета и Госкомитета судэкспертиз. Последние 5 лет возглавлял Генеральную прокуратуру, значительно укрепив авторитет этого ведомства. Возврат в Беларусь валютной выручки, падеж скота, комиссия по возврату беглых, расследование геноцида белорусского народа - это далеко не все, чем занимался Андрей Швед за последние годы, находясь на этой должности. В своем первом слове на посту председателя Верховного Суда Андрей Швед заявил, что никаких резких движений не будет.

Швед: Наше правосудие - одно из лучших в мире

Андрей Швед, председатель Верховного Суда Беларуси:

"Прокурорский надзор и судебная власть тесно связаны между собой. Решаются общие задачи, направленные на то, чтобы наше правосудие было объективным, беспристрастным, основанным на законе. Многие аспекты работы судов мне, как Генеральному прокурору вчерашнему, очень хорошо известны. Наше правосудие является одним из лучших в мире не только по условиям работы, но и по тем требованиям, которые предъявляются к решениям судов. В этом направлении работа будет только усиливаться, чтобы каждое решение по каждому обращению, по каждому делу было справедливо. Это главное требование Президента. Огромное доверие, оказанное мне главой государства, подразумевает, что люди должны быть уверены: решение суда - это всегда справедливое решение. Именно на это я буду ориентировать судей. Они и сами это понимают, в данном направлении мы и будем работать".