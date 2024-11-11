Новогоднее обращение Президента Беларуси Александра Лукашенко к белорусскому народу

Дорогие соотечественники и гости Беларуси!

Приближается полночь. Это мгновения, когда мы с трепетом следим за стрелками часов и кажется, что время летит. А так много надо успеть: поблагодарить уходящий год за все хорошее, заглянуть в будущее, загадать желания.

В новогоднюю ночь мы встречаемся за одним столом с родными, близкими, друзьями, чтобы сказать друг другу теплые слова и поблагодарить за добрые дела.

А в предновогодние минуты эта традиция приходит во Дворец Независимости. Мне очень приятно поздравить вас, дорогие белорусы, с Новым годом и передать самые искренние пожелания во все уголки нашей страны.

Спасибо за лучшие мгновения уходящего года. За радость видеть, как вы создавали семьи и становились родителями. Как дождались внуков и правнуков. Как малыши пошли в первый класс, а выпускники открыли дверь во взрослую жизнь, продолжая историю семьи и страны.

Конечно, не все и не всегда было так, как мечталось. Но жизнь - как музыка. Она звучит разными нотами, в разной тональности. А мы всегда должны настраиваться на лучшее, помогая друг другу.

Благодарю за то, что в трудный час были рядом с теми, кто нуждался в поддержке. За новогодний праздник, который в эти дни вы дарите нашим детям, одиноким людям и старикам.

Низкий поклон всем, кто отдает себя работе с людьми: лечит, учит, воспитывает.

Наши успехи и достижения были на благо Родины.

Белорусские крестьяне собрали хороший каравай - достаточный, чтобы поделиться с друзьями и соседями. Порадовали новинками отечественные производители.

А наша родная Беларусь стала еще уютней и комфортней. Это сделали вы - все, кто проектирует, строит, делает нашу жизнь ярче своим творчеством. Красота и чистота, которые так восхищают приезжих к нам гостей, - наш имиджевый успех, визитная карточка. И это ваша заслуга.

Может, мы и не всегда задумываемся о ценности того, что стало нормой, но точно знаем: свой путь движения вперед мы выбираем сами.

Спасибо вам за политическую мудрость. Мы достойно провели единый день голосования. Так же спокойно, без подсказок и советов, сформировали Всебелорусское народное собрание. Это исторический шаг, эффект от которого предстоит увидеть в действии.

Еще одной вехой в истории страны стал полет первого космонавта суверенной Беларуси.

Из таких ярких событий и сложился облик уходящего года - созидательного и интересного. Мы уверенно шли к своим мечтам и целям, но главное - под чистым небом.

За мир и нашу безопасность спасибо людям в погонах и их семьям, обеспечивающим надежный тыл нашим защитникам.

С каждым годом эти слова звучат все сильней и актуальней, а их значение становится весомей. Как и благодарная память о героическом поколении Великой Отечественной войны.

В год 80-летия Великой Победы для нас, наследников победителей, дело чести сохранить завещанный нам мир.

Дорогие белорусы!

Вот и 2024-й становится историей. Нашей с вами. Она сложена из сотен тысяч воспоминаний, но сюжет всегда один: печальные события уходят в прошлое, счастливые - ведут в будущее.

Мы знаем, что все, чего достигли в прошедшем 2024 году, будет иметь продолжение в наступающем 2025-м.

Наш путь - преемственность.

Смена поколений завершится в ближайшие годы. По-белорусски мудро - с опорой на все, чем мы дорожим и чем гордимся.

Следующая пятилетка в нашей стране будет пятилеткой качества. Каждый ее год мы посвятим одному важнейшему направлению.

Начнем с Года благоустройства страны. Целью благоустройства нашей Беларуси станет повышение качества жизни людей.

Совсем скоро нам предстоит выбирать будущее государства. Мы все хотим, чтобы оно было успешным и счастливым. И обязательно мирным!

Чтобы родные и близкие были здоровы, чтобы нас окружали надежные друзья, добрые и отзывчивые люди.

Наступает время загадывать желания, и пусть все задуманное исполнится. Пусть наша родная Беларусь, сильная и независимая, всегда будет единой семьей и домом для каждого.

Я горжусь вами и счастлив быть исполнителем вашей воли! Счастья вам и добра!

С Новым годом, белорусы!

С Новым годом наших друзей и всех добрых людей!

Мира вам и спокойствия!

Президент Республики Беларусь

Александр Лукашенко