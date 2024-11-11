Новогодний Минск полон сюрпризов и подарков

Остаются считанные часы до самой долгожданной - главной ночи календарного года! Это особое сказочное время, когда семьи собираются вместе за новогодним столом, делятся радостью и открывают подарки. А еще это повод подвести итоги: личные и общие - на благо нашей страны.

Не только в канун Нового года в Минске случаются важные и сказочные открытия. Новые парки и эколокации в каждом районе города, бассейн международного класса и стадионы, поликлиники и больницы, современные вагоны и, конечно, новые станции метро! Уходящий год стал годом открытий и таких нужных людям подарков.

В новогоднюю ночь гостей и жителей столицы ждет насыщенная праздничная программа. И хотя фейерверка не будет, уверены, на настроении это не скажется. Ведь в это волшебное время мы вместе! Яркий финал версии "2024" и фееричный старт Нового года.

Новогодняя атмосфера и праздничная программа в Минске

От уютного "Раковского дворика" и винтажных городских улочек до сказочного "Дома Рождества" и колоритных ярмарок с ледовым покрытием! Праздничный Минск сверкает новогодними огнями и окутан музыкальными гирляндами. Город в предвкушении главной ночи нового, 2025 года.

"Настроение действительно классное - все празднично, все украшено, все здорово. Всем здоровья, всех с праздником! С Новым годом, с новым счастьем", - поздравил белорусов молодой человек.

"Благополучия, мирного неба, счастья, любви и крепкого здоровья. И чтобы все мечты сбывались", - пожелали девушки.

Каждый сезон Новый год в столице встречаем с особым размахом и неповторимым стилем. В интерьерах, в самых непредсказуемых, но популярных локациях. Музыкальный дивертисмент - приятный бонус во время новогоднего шопинга.

Иван Ткачук, заместитель генерального директора по развитию Минского Комаровского рынка:

"В этом году мы радуем жителей и гостей столицы рождественской музыкальной программой. Ежедневно в 13:00 до 7 января ждем у нас наполняться новогодним настроением".

Свой рождественский шарм - в каждом уголке города. Как в новых парках и скверах, которые открылись для отдыха, так и любимых локациях. На Октябрьской площади - сказочный городок и Главная елка страны. Шесть десятков световых сцен в "репертуаре" 30-метровой новогодней дивы. Пиксельная вуаль словно гигантский экран мерцает разноцветной анимацией.

"Настроение отличное. Вот с малышкой выбрались в первый раз посмотреть на такую красоту и малышку порадовать", - рассказала мама с дочкой.

"Мы впервые в Минске, здесь еще не были. А это невероятно, особенно когда танцуют коллективы, Дед Мороз - это как в детстве", - поделилась впечатлениями девушка.

У Дворца спорта - "Калейдоскоп желаний" с самой большой и щедрой рождественской ярмаркой в стране. Зимний амфитеатр в городском антураже наполнится музыкой буквально через пару часов. "Припорошит" снежными хитами развлекательная программа в открытом формате до 4:00.

Ирина Маслакова, замначальника главного управления торговли и услуг Мингорисполкома:

"Другими локациями также Минск насыщен. Ярмарки проходят практически во всех районах столицы. Кто боится замерзнуть на улице, добро пожаловать на ярмарки в торговые центры. К примеру, в Первом национальном торговом доме работает резиденция Деда Мороза, где можно написать письмо".

Год открытий и нужных подарков для людей

Радушный Минск встречает гостей и с комфортом доставит на любую праздничную локацию. Наземными маршрутами с эстетичным визуалом по новогоднему городу или в комфортных вагонах скоростного метро - "с зеленым светом" для новых направлений - к "Аэродромной", "Неморшанскому Саду" и "Слуцкому Гостинцу".

В вояж по Минску - с интерактивным путеводителем! На выбор - топ из 25 городских локаций. От промышленных предприятий и музеев до парков и торговых центров в разных районах столицы. Самых активных "путешественников" на финише ждут подарки. И фотовоспоминания о нарядном, праздничном Минске.

Новогодняя атмосфера и праздничная программа в Минске