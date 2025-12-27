Новогодний праздничный экспресс "Минск - Мечта" прибыл на платформу "Дома Рождества"

Новогодний и праздничный экспресс "Минск - Мечта" прибыл в столицу на платформу интерактивного пространства Дом Рождества. Колоритная локация - это две мобильные площадки: атмосферный чудо-вокзал и удивительная деревня. Сказочные и уютные мини-домики, щедрая ярмарка и путешествие в мир детства на зимнем поезде.