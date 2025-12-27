Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
РелигияИсторияСтроительство и ЖКХМнениеМолодежьНаукаСемья и детиОбразованиеАрмияТранспортТуризмЭкология

Новогодний праздничный экспресс "Минск - Мечта" прибыл на платформу "Дома Рождества"

Новогодний и праздничный экспресс "Минск - Мечта" прибыл в столицу на платформу интерактивного пространства Дом Рождества. Колоритная локация - это две мобильные площадки: атмосферный чудо-вокзал и удивительная деревня. Сказочные и уютные мини-домики, щедрая ярмарка и путешествие в мир детства на зимнем поезде.

В Первом национальном торговом доме, напомним, открылись апартаменты зимнего волшебника. Дед Мороз со своими помощниками ежедневно приглашает детей на новогоднюю сказку и принимает открытки с пожеланиями.

Разделы:

Общество

Теги:

Новый год 2026