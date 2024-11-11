Новогоднюю ночь в Минске можно провести на 20 праздничных площадках - где их найти

В новогоднюю ночь жители и гости столицы смогут отметить праздник на 20 открытых площадках, расположенных во всех районах Минска. Концертные программы с участием белорусских артистов и творческих коллективов создадут праздничное настроение, а продлятся мероприятия до трех-четырех часов утра. Об этом пишет БЕЛТА со ссылкой на Мингорисполком.

В Заводском районе центрами торжеств станут площадки возле "Чижовка-Арены", бассейна "Волат" и Дворца детей и молодежи "Золак". В Ленинском районе новогодние программы пройдут возле Минского городского дворца культуры и кинотеатра "Салют".

Жителей Московского района ждут в парке имени М.Павлова, микрорайоне Брилевичи и сквере "Полянка" на улице Карла Либкнехта. В Октябрьском районе праздничная атмосфера будет царить на площади культурно-спортивного центра Белорусской железной дороги, в микрорайоне Сокол и возле магазина "Евроопт" на улице Асаналиева.

Партизанский район приглашает гостей на площадку в парке экстремальных видов спорта, а Первомайский район предлагает сразу четыре места для празднования: возле Национальной библиотеки, магазина "Пальмира", клуба "Ракетчик" и гарнизонного дома культуры.

Советский район станет местом притяжения благодаря концертной программе возле Комаровского рынка, а во Фрунзенском районе гулянья развернутся у Минского ледового дворца спорта и в парке имени Уго Чавеса. Центральный район присоединится к торжествам на площадке у Минского государственного дворца детей и молодежи.