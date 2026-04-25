3.76 BYN
2.82 BYN
3.29 BYN
Новоселье у малышей: в Орше открыли новый детский сад на 175 мест
Большое дошкольное новоселье отмечают 25 апреля в Орше. Здесь открыли новый детский сад на 175 мест. Его построили по самым современным стандартам.
Мультиобразовательный комплекс оснащен всей необходимой инфраструктурой для гармоничного развития малышей. В нем есть просторные игровые комнаты, компьютерный класс, кабинет для занятий изобразительным искусством, музыкальный и спортивный залы, а также бассейн.
Светлана Казакевич, заведующая детским садом № 47 г. Орши:
"Мы идем в ногу со временем и создаем условия для максимального охвата дошкольным образованием детей. Создана прекрасная предметно-развивающая среда, которая ориентируется на основные виды деятельности. Детям комфортно, уютно".
В новом детском саду укомплектовано 9 групп. Здесь ждут и малышей ясельного возраста.