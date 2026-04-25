Новоселье у малышей: в Орше открыли новый детский сад на 175 мест

Большое дошкольное новоселье отмечают 25 апреля в Орше. Здесь открыли новый детский сад на 175 мест. Его построили по самым современным стандартам.





Мультиобразовательный комплекс оснащен всей необходимой инфраструктурой для гармоничного развития малышей. В нем есть просторные игровые комнаты, компьютерный класс, кабинет для занятий изобразительным искусством, музыкальный и спортивный залы, а также бассейн.