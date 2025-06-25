Новые муралы украсят улицы Минска. Кого можно увидеть на стенах столицы

В 2025 году Минсктранс планирует украсить 10 тяговых подстанций, 8 из которых уже преобразились, став частью масштабного проекта по благоустройству городской среды. Всего на балансе филиала числится 87 станций, которые постепенно будут приобретать новый облик.

Искусство выходит на улицы столицы, Минск становится ярче и современнее. На стенах города появляются новые граффити, крупные изображения русского поэта Сергея Есенина и космонавтов украсили коммунальные строения на одноименных улицах столицы. Можно сказать, что муралы несут особый смысл и становятся визитной карточкой Минска.



Все это часть масштабного проекта Минсктранса, цель которого - создание единого архитектурного оформления тяговых подстанций. Первые подобные изображения появились еще в 2023 году и сразу полюбились горожанам.