Новые объекты в здравоохранении, образовании, промышленности, АПК - чем запомнится Год качества

Для Беларуси 2024-й был непростым, но нам есть чем гордиться. По всей стране открывались новые социальные объекты. Что стало результатом работы промышленного сектора и АПК. Произошло много знаковых событий, которые объединили белорусов.

Год качества принес стране новые успехи и достижения. Обеспечивается рост экономики, не в ущерб внутреннему рынку растут экспортные поставки, вопреки внешним вызовам более прочными становятся позиции производителей.

Только в Гомельской области более половины производимой продукции идет на экспорт в 69 стран. К числу партнеров добавились 13 государств - страны Африки и дальней дуги. Сохраняются торгово-экономические связи с Россией, стратегические партнеры также - страны ЕАЭС, Турция, Объединенные Арабские Эмираты. Все более активно Беларусь продвигается на китайский рынок.

Предпочтение - белорусским продуктам

С полной уверенностью можно говорить - новогодние столы белорусов будут богатыми и щедрыми - отечественный покупатель по-прежнему отдает предпочтение нашим продуктам.

Успехи АПК

Аграрии держат планку. Каравай-2024 с учетом рапса завесил почти 10 млн тонн зерна. Совершенствуются технологии, строятся современные молочно-товарные комплексы.

Впрочем, в этом году их открывали по всей стране по указу главы государства. И это не единственная задача, которая стояла перед АПК в этом году. Передаю слово Андрею Ястребову.

Экономика - локомотив развития социальной сферы

Увеличение продукции животноводства, наполнение отечественного рынка качественным товаром и рост экспорта. Задачи амбициозные, но белорусы всегда умели работать. Поэтому провожаем уходящий год с хорошими результатами.

Только за 9 месяцев страна экспортировала товаров и услуг почти на 37 млрд долларов с приростом к прошлому году на 1,5 млрд. Экономика - локомотив достижений и в социальной сфере. В 2024-м в Могилеве обновили несколько километров проспектов. Завершено строительство трассы, соединившей сразу три микрорайона - Казимировка, Спутник и Космонавтов.

Достижения в здравоохранении

После реконструкции приняла пациентов Хотимская ЦРБ и больница в Шклове.

Инвестиции в образование

Распахнули свои двери сразу две современные умные школы. В Могилеве и Осиповичах.

Лицей МВД открылся в Могилеве

В будущем стать офицерами получили возможность 154 учащихся лицея МВД. Он стал вторым по счету в Беларуси.

Кстати, следующим регионом, где планируют открыть лицей МВД, станет Брестская область.

Беларусь в этом году отметила 80 лет освобождения от немецко-фашистских захватчиков.

Брестская крепость первой приняла удар врага и первой сделала шаг к Великой Победе. За все время существования мемориального комплекса его посетило более 27 млн человек из 140 стран.

Центр патриотического воспитания в Брестской крепости

На Кобринском укреплении легендарной крепости создают республиканский центр патриотического воспитания. Всебелорусская молодежная стройка. Свой вклад внесли тысячи неравнодушных патриотов со всей страны.

Юбилей, новые объекты и инвестпроекты

2024-й - юбилейный для всей Брестской области: регион отметил 85-летие. А Брест- 1005-летие и получил статус молодежной столицы Беларуси. Пружаны в новом формате встретили культурно-спортивный фестиваль "Вытокі", Ивацевичи погрузили в атмосферу литературы: город принял 31-й День белорусской письменности.

Поздравления от Деда Мороза