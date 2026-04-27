Новые правила для пользователей кикшеринга вступили в силу. ГАИ теперь следит за нарушениями с помощью городских камер фиксации. За езду не по правилам грозит предупреждение, штраф или постоянная блокировка в мобильном приложении.

Кроме того, все арендные сервисы теперь привязаны к специальным парковочным зонам, и оставить самокат можно только в их пределах. Появились также и новые тихие зоны, где движение самокатов запрещено, например, участок на улице Кирова в Минске.

Денис Ливанович, замначальника УГАИ ГУВД Мингорисполкома:

"На проспектах Победителей и Независимости, на некоторых участках, в том числе Победителей (от МКАД до центра города) и Независимости (центральная часть города до площади Якуба Колоса) будет ограничена остановка, стоянка средств персональной мобильности. Эти места будут перемещены на пересекаемые улицы. Кроме того, будут запрещены для проезда участки улиц, на которых ширина тротуаров не позволяет иногда даже пройти двум пешеходам: это улицы Интернациональная, Маркса, Энгельса и Кирова".