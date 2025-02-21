Новые правила в Беларуси: сообщать о задолженности по кредиту и микрозайму должны вовремя

Сообщать о задолженности по кредиту и микрозайму должны вовремя: в Беларуси определили правила. Это предусмотрено законом от 17 февраля 2025 года №62-З "О потребительском кредите и потребительском микрозайме". Об этом сообщили БЕЛТА в управлении информации и общественных связей Национального банка.

Статьей 17 закона устанавливается требование о предоставлении графика платежей по договору потребительского кредита в случае, если такие платежи являются неравными и сумма ежемесячного платежа не указана в договоре. Это же требование касается и договора потребительского микрозайма, если он предоставляется на срок более одного года.

При досрочном возврате (погашении), а также изменении условий договора, которые повлекут изменение размера и сроков платежа, кредитополучателю (заемщику) должен быть бесплатно предоставлен обновленный график платежей.

В соответствии со статьями 11 и 23 закона кредитополучатель (заемщик) вправе получать сведения о задолженности по договору не реже одного раза в месяц бесплатно.

В процессе исполнения договора банк, микрофинансовая организация обязаны уведомить об образовании просроченной задолженности по кредиту (микрозайму) клиента и его поручителя в установленные законом сроки. Так, в случае образования просроченной задолженности по договору потребительского микрозайма, обеспеченного залогом движимого имущества, поручительством, заемщик должен быть уведомлен об этом в срок не позднее 20 дней со дня образования задолженности. Если заемщиком в указанный срок не погашена задолженность по договору, соответствующее уведомление должно быть направлено поручителю (иному лицу, предоставившему обеспечение) в срок не позднее 25 дней со дня образования такой задолженности.

В случае образования просроченной задолженности по договору потребительского кредита кредитополучатель должен быть уведомлен об этом в срок не позднее 30 дней со дня образования такой задолженности. В случае если по договору потребительского кредита предоставлено обеспечение исполнения обязательств и кредитополучателем в указанный срок не возвращена (не погашена) просроченная задолженность, соответствующее уведомление должно быть направлено поручителю (иному лицу, предоставившему обеспечение) в срок не позднее 60 дней со дня образования такой задолженности. Указанное уведомление осуществляется без взимания вознаграждения с граждан.

После погашения кредита (микрозайма) согласно статье 23 закона клиент может потребовать справку о полном исполнении обязательств, которая должна быть предоставлена банком (микрофинансовой организацией) бесплатно. В настоящее время эти нормы действуют только в отношении кредитов.

"Информирование кредитополучателя (заемщика) о ходе исполнения им обязательств по потребительскому кредиту (микрозайму) будет способствовать повышению его платежной дисциплины", - отметили в Нацбанке.