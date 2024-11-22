Новые проекты и добрые дела - Белорусский союз женщин наметил планы на 2025 год

Ольга Шпилевская, председатель Белорусского союза женщин: "Сегодня впервые собрался актив. У нас собрались женщины всех районных организаций Белорусского союза женщин, объединенных организаций, порядка 230 человек. Мы хотим сегодня подвести итоги прошлого года и сверить планы на год нынешний, потому что он важный. 2025 год - Год благоустройства, поэтому тоже будет масса мероприятий, которые будут с этим связаны. У женщин всегда главный вывод и главное напутствие - это сохранение традиционных семейных ценностей, сохранение семьи, работа с детьми, работа с женщинами. Мы так делали всегда и будем делать впредь".