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Новые проекты и добрые дела - Белорусский союз женщин наметил планы на 2025 год
О ярких акциях 2024-го и новых инициативах, как сделать мир лучше, говорили 11 января в Минске на встрече с активом Белорусского союза женщин. Общие идеи и проекты собрали вместе сотни человек - лидеров самого массового женского движения Беларуси.
В мероприятии приняла участие и председатель Совета Республики Наталья Кочанова. Обсудили, каким быть БСЖ в текущем году, а также добрые дела и новые проекты, которые наполнят жизнь объединения.
Ольга Шпилевская, председатель Белорусского союза женщин: "Сегодня впервые собрался актив. У нас собрались женщины всех районных организаций Белорусского союза женщин, объединенных организаций, порядка 230 человек. Мы хотим сегодня подвести итоги прошлого года и сверить планы на год нынешний, потому что он важный. 2025 год - Год благоустройства, поэтому тоже будет масса мероприятий, которые будут с этим связаны. У женщин всегда главный вывод и главное напутствие - это сохранение традиционных семейных ценностей, сохранение семьи, работа с детьми, работа с женщинами. Мы так делали всегда и будем делать впредь".
Белорусский союз женщин сегодня объединяет более 177 тыс. активных белорусок.
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Новые проекты и добрые дела - Белорусский союз женщин наметил планы на 2025 год
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