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Новые профили медицинских услуг - Кухарев инспектирует строительство медицинского центра
Председатель Минского горисполкома Владимир Кухарев побывал на строительстве медицинского центра по улице Маяковского. Здание примет сразу трех новоселов - 10-ю стоматологическую поликлинику (появится около 70 мест врачей-стоматологов различных специальностей), городской эндокринологический центр, а также Центр пластической хирургии и медицинской косметологии.
В распоряжении врачей и пациентов будут просторные и удобные кабинеты, а главное - новейшее диагностическое оборудование. Появятся и новые профили медицинских услуг.
Игорь Юркевич, председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома:
"Здесь будет развернут второй городской центр ортодонтии. На этой неделе мы утвердили нового внештатного специалиста - по ортодонтической помощи. Здесь будет еще кабинет по ранней диагностике опухолей головы, шеи. Новую жизнь приобретет Городской клинический центр косметологии и пластической хирургии - он переедет с ул. Богдановича".
Владимир Кухарев побывал на строительстве городской клинической инфекционной больницы. Ее возводят на Долгиновском тракте. В составе объекта, в том числе, и корпус особо опасных инфекций. В новой больнице будут операционные, лаборатории, диагностическое оборудование, аппараты КТ и МРТ.