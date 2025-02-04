Новые профили медицинских услуг - Кухарев инспектирует строительство медицинского центра

Председатель Минского горисполкома Владимир Кухарев побывал на строительстве медицинского центра по улице Маяковского. Здание примет сразу трех новоселов - 10-ю стоматологическую поликлинику (появится около 70 мест врачей-стоматологов различных специальностей), городской эндокринологический центр, а также Центр пластической хирургии и медицинской косметологии.

В распоряжении врачей и пациентов будут просторные и удобные кабинеты, а главное - новейшее диагностическое оборудование. Появятся и новые профили медицинских услуг.

Игорь Юркевич, председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома:

"Здесь будет развернут второй городской центр ортодонтии. На этой неделе мы утвердили нового внештатного специалиста - по ортодонтической помощи. Здесь будет еще кабинет по ранней диагностике опухолей головы, шеи. Новую жизнь приобретет Городской клинический центр косметологии и пластической хирургии - он переедет с ул. Богдановича".